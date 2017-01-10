Штаб АТО сообщил о пятерых раненных украинских военных

10.01.2017 07:43

Боевики за минувшие сутки 46 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в "Фейсбук" во вторник утром.

"Пятеро наших военных ранено", - говорится в сообщении.