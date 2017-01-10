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Штаб АТО сообщил о пятерых раненных украинских военных
10.01.2017 07:43
Боевики за минувшие сутки 46 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в "Фейсбук" во вторник утром.
"Пятеро наших военных ранено", - говорится в сообщении.
Фото: dn.depo.ua/
Теги: Донбасс, война, ранение, военные
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