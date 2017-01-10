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Списками Савченко могут манипулировать определенные силы - СБУ
После опубликования нардепом Надеждой Савченко списков заложников появятся силы, которые будут манипулировать этими данными.
"Я бы не хотел сейчас вдаваться в нюансы и гадать на кофейной гуще, но она (Савченко. - ред.), к сожалению, это сделала (опубликовала списки. - ред.)", - сказал Тандит.
Он также отметил, что общался с Савченко после опубликования списков, но не стал комментировать разговор с ней. Тандит отметил, что он поставил вопрос Савченко о том, каким образом опубликованы списки помогут решить вопрос освобождения заложников.
"Понятно, что есть силы, которые будут манипулировать этими данными и делать все, чтобы процесс освобождения заложников был сдвинут в нерешенность этого вопроса", - сказал представитель СБУ.
Отвечая на вопрос, каким образом Савченко получила эти списки, Тандит отметил, что Савченко заверила его по телефону, что списки ей передали волонтеры.
"Я пока не могу говорить всего, но поверьте, что есть определенные факты, которые говорят, что не только волонтеры передали ей эти списки", - сказал он.
Напомним, сегодня нардеп Надежда Савченко обнародовала списки пленных на оккупированном Донбассе и украинских заключенных в российских тюрьмах, а также список лиц, которых вожаки ОРДЛО хотят получить от украинской стороны.
При этом ранее в СБУ просили Савченко не публиковать эту информацию.
Фото: news.liga.net/
Теги: Донбасс, сила, список, СБУ, Юрий Андрухович
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