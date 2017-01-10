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Стали известны потери российских "ихтамнетов" на Донбассе за прошедшую неделю
10.01.2017 16:28
В течение недели в зоне боевых действий в Донбассе погиб один военнослужащий Российской Федерации и еще 9 получили ранения.
Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил: "Подтвержденные потери противника за 2−8 января: 1 оккупант ликвидирован, 9 — ранены".
Фото: www.segodnya.ua/
Теги: Донбасс, военная база, боевики, потери
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