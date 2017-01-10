Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Стали известны потери российских "ихтамнетов" на Донбассе за прошедшую неделю

10.01.2017 16:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стали известны потери российских "ихтамнетов" на Донбассе за прошедшую неделю

В течение недели в зоне боевых действий в Донбассе погиб один военнослужащий Российской Федерации и еще 9 получили ранения.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил: "Подтвержденные потери противника за 2−8 января: 1 оккупант ликвидирован, 9 — ранены".


Фото: www.segodnya.ua/

Теги: Донбасс, военная база, боевики, потери
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх