Стали известны засекреченные данные по потерям боевиков и "ихтамнетов" на донбасском фронте

10.01.2017 08:52

Боевые потери пророссийских боевиков на Донбассе по самым скромным оценкам в пять-шесть раз превышают потери украинской армии. Об этом написал главный редактор портала "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Facebook, передает gordonua.com.

Он отметил, что по сводкам "министерств обороны ДНР и ЛНР", противник несет минимальные потери, которые заявляются почти всегда меньше, чем официальные потери украинских войск. А российское командование засекретило свои потери, которые всегда занижаются и замалчиваются. Он отметил, что после публикации информации об эффективном ударе украинской артиллерии по позициям 1-й мотострелковой бригады "ДНР" под Белой Каменкой и уничтожении четырех боевиков в ночь с 23 на 24 июля 2016-го российский наемник с позывным Баксан был арестован за разглашение военной тайны, уволен и выдворен в Россию. При том, что официальной информации об убитых в сводках боевиков не было.

Однако 31 декабря 2016-го один из главарей "ДНР" Александр Ходаковский привел статистику потерь бригады и одного полка противника – "бригады "Восток", который за 2016 год потерял 200 человек убитыми и около 300 ранеными.

Журналист отметил, что бригада "Восток" была расформирована в 2015-м, а на ее базе российское командование сформировало 100-ю бригаду внутренних войск, именуемую "Республиканской гвардией", и 11-й мотострелковый полк. А в 2016-м 100-я бригада и 11-й полк вели бои в районе Донецка – у промзоны Авдеевки и Марьинки.

"Ходаковский забыл упомянуть, что в промзоне Авдеевки воевали со стороны "ДНР" не только они – были и другие части. В октябре в российских соцсетях появилось "Обращение бойцов "Сомали" к командованию 1-го армейского корпуса "ДНР" – боевики просили командование вывести их из Авдеевской промзоны", – напомнил Бутусов.

Он подчеркнул, что "Сомали" – это отдельный штурмовой батальон 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск, а о потерях по этой части за 2016-й год боевики не сообщали.

Украинская армия за 2016 год на всем фронте во всех частях и подразделениях потеряла 211 человек из состава ВСУ. Еще около 15 человек потеряли Нацгвардия и бойцы добровольческих отрядов.

"Заслуги в ликвидации 200 наемников только на одном участке фронта – это показатель мастерства и воинской доблести. Наши потери в районе Авдеевки в 2016-м в разы меньше. За наших павших их товарищи отомстили сполна, да и это потери только "Востока" и 11-го полка, не считая "Сомали" и других подразделений", – продолжил журналист.

Он добавил, что об общих потерях противника на всем фронте можно только предполагать.

"На фронте ожесточенные бои шли также и в районе Мариуполя, Широкино, Коминтерново, Попасной, Светлодарска, Горловки, Докучаевска, в других точках. Боевые действия в составе двух армейских корпусов российских войск на Донбассе вели в течение всего 2016 года шесть мотострелковых бригад, одна бригада "Республиканской гвардии", две артиллерийские бригады, три отдельных мотострелковых полка, семь отдельных разведывательных, танковых и штурмовых батальонов, семь батальонов территориальной обороны, а также другие подразделения и части", – перечислил Бутусов.

По его мнению, потери боевиков и российских оккупационных войск в несколько раз превышают потери украинской армии.

"Только одна бригада и один полк понесли потери, сравнимые с общими боевыми потерями всех частей ВСУ на фронте за весь год. Сколько же потерял противник – очевидно, что потери "Востока" можно умножать в пять-шесть раз, по минимальным оценкам", – подсчитал он.

Бутусов добавил, что несмотря на попытки российского командования скрыть цифры потерь, информация о гибели боевиков просачивается.

"Факты подтверждают, что противник занижает число убитых, что убитых военных хоронят как гражданских лиц, а на кладбищах Донбасса и России ширятся могилы никому не известных и никому не нужных защитников не существующей и фейковой страны, управляемой российским Генштабом. Большинству из них не выплатят зарплаты, семьи не получат пенсии, а о многих забудут навсегда, как будто и не было их никогда на свете, – ведь от солдат "Новороссии" остаются только клички, номера "Н.М." и кучки земли", – подытожил он.