Так звані "захисники" Донбасу своїм різдвяним відео зовсім пробили дно (ВІДЕО)

10.01.2017 12:45

На Різдвяні свята у нечистої сили, яка окупувала Донбас, сталася криза ідентифікації. Так звана прес-служба "управлєнія народной міліциі ДНР" на Різдво влаштувала специфічний ватний вертеп, пише radio24.ua.

Так звані "ополченці" у костюмах зайчиків бігали за агєнтом Кіївської Хунти "волком", який украв у Діда Мороза подаруночки для дітей. Подарунками чомусь були м'які іграшки зелених ведмедиків. Феєричне дійство завершилось тим, що Дід Мороз допоміг зайцям застрелити вовка із гранатомета і поїхав зі Снігурочкою роздавати зелених ведмедів населенню окупованого Донецька.

Чи це мав бути натяк на "зєльоних чєловєчьков" з Росії, чи то вже до керівництва "ДНР" прибігають зелені білочки, невідомо. Можливо, кожен "ополченець" під ватником ховає такого зеленого друга, з яким можна пити горілку і скаржитись на своє тяжке життя. А може вони вірять, що ведуть свящєнную вайну Діда Мороза із Санта Клаусом?