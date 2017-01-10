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Так звані "захисники" Донбасу своїм різдвяним відео зовсім пробили дно (ВІДЕО)
На Різдвяні свята у нечистої сили, яка окупувала Донбас, сталася криза ідентифікації. Так звана прес-служба "управлєнія народной міліциі ДНР" на Різдво влаштувала специфічний ватний вертеп, пише radio24.ua.
Так звані "ополченці" у костюмах зайчиків бігали за агєнтом Кіївської Хунти "волком", який украв у Діда Мороза подаруночки для дітей. Подарунками чомусь були м'які іграшки зелених ведмедиків. Феєричне дійство завершилось тим, що Дід Мороз допоміг зайцям застрелити вовка із гранатомета і поїхав зі Снігурочкою роздавати зелених ведмедів населенню окупованого Донецька.
Чи це мав бути натяк на "зєльоних чєловєчьков" з Росії, чи то вже до керівництва "ДНР" прибігають зелені білочки, невідомо. Можливо, кожен "ополченець" під ватником ховає такого зеленого друга, з яким можна пити горілку і скаржитись на своє тяжке життя. А може вони вірять, що ведуть свящєнную вайну Діда Мороза із Санта Клаусом?
Фото: https://radio24.ua/
Теги: Донбасс, милиция, видео, Рождество, вертеп, волк, забег, ДНР
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- Так звані "захисники" Донбасу своїм різдвяним відео зовсім пробили дно (ВІДЕО)12:45
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