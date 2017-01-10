Три "медальки", инвалидное кресло и грусть в глазах - российский наемник, который вытирал ноги об украинский флаг, остался инвалидом (ФОТО)

10.01.2017 20:06

Боевик "ЛНР" Сергей Колтунов, который позировал для фото, вытирая ноги об украинский флаг, теперь позирует в инвалидной коляске. Об этом рассказал блогер Ираклий Комахидзе, пишет "Депо.Донбасс".



"Русский наемник "До и После" Донбасса. Бонус за участие в необъявленной войне против Украины - 3 ничего не значащие "медальки", инвалидное кресло и грусть в глазах", - подписал он фото Колтунова.

Сообщается, что российский наемник остался без ног после того, как во время очередной вылазки в сторону военнослужащих ВСУ в районе Станицы Луганской 21 октября 2015 он подорвался на мине.

Блогер отмечает, что подробная информация о боевике в базе "Чистилище" Центра "Миротворец".



