Главная / Новости / Донецкая область / Три "медальки", инвалидное кресло и грусть в глазах - российский наемник, который вытирал ноги об украинский флаг, остался инвалидом (ФОТО)
Последние новости раздела
- Три "медальки", инвалидное кресло и грусть в глазах - российский наемник, который вытирал ноги об украинский флаг, остался инвалидом (ФОТО)20:06
- Журналист, освещавший тему контрабанды в "серой зоне" и расстрела группы Эндрю на Луганщине, покинул Украину из-за угроз19:48
- Появились фото сгоревшего жилого дома в Марьинке (ФОТО)19:33
- Списками Савченко могут манипулировать определенные силы - СБУ19:31
- Савченко заявила о наличии еще одного списка, который она пока не доработала19:19
- Рождественская ночь в Никольском Донецкой области ознаменовалась выстрелами, ранениями и кровью19:13
- Жителя Авдеевки задержали на улице с гранатометом18:45
- Сегодня на донбасском фронте один украинский военный погиб, двое ранены18:41
- На Светлодарской дуге у ВСУ появились новые "крепкие" позиции - волонтер18:34
- Дожали: в оккупированной Горловке закрыли ночной клуб "Бермуды", закрытию предшествовали "налеты силовиков"18:06
Три "медальки", инвалидное кресло и грусть в глазах - российский наемник, который вытирал ноги об украинский флаг, остался инвалидом (ФОТО)
10.01.2017 20:06
Боевик "ЛНР" Сергей Колтунов, который позировал для фото, вытирая ноги об украинский флаг, теперь позирует в инвалидной коляске. Об этом рассказал блогер Ираклий Комахидзе, пишет "Депо.Донбасс".
"Русский наемник "До и После" Донбасса. Бонус за участие в необъявленной войне против Украины - 3 ничего не значащие "медальки", инвалидное кресло и грусть в глазах", - подписал он фото Колтунова.
Сообщается, что российский наемник остался без ног после того, как во время очередной вылазки в сторону военнослужащих ВСУ в районе Станицы Луганской 21 октября 2015 он подорвался на мине.
Блогер отмечает, что подробная информация о боевике в базе "Чистилище" Центра "Миротворец".
Фото: www.depo.ua/
Теги: Украина, Донбасс, война, ранение, инвалид, боевик, фото, флаг, ноги
Читайте также:
- Руины и трава: как выглядит донецкий аэропорт сегодня (ВИДЕО)
- На украинский корабль напали "штатские" с кувалдами наперевес (ВИДЕО)
- Надежда Савченко: модельер, журналист, воин, "Пуля", заключенная... Политик?
- Прогноз политолога: в 2016-м нас ждут новые союзы, расколы и дилемма "особого статуса Донбасса"
- Тимошенко отложила предвыборную кампанию, чтобы собрать собственное ополчение (ВИДЕО)
- Юрий Касьянов: "Что вы будете делать, если враг завтра перейдет границу, или снова захватит Славянск?"
- Три "медальки", инвалидное кресло и грусть в глазах - российский наемник, который вытирал ноги об украинский флаг, остался инвалидом (ФОТО)20:06
- Журналист, освещавший тему контрабанды в "серой зоне" и расстрела группы Эндрю на Луганщине, покинул Украину из-за угроз19:48
- Появились фото сгоревшего жилого дома в Марьинке (ФОТО)19:33
- Списками Савченко могут манипулировать определенные силы - СБУ19:31
- Савченко заявила о наличии еще одного списка, который она пока не доработала19:19
- Рождественская ночь в Никольском Донецкой области ознаменовалась выстрелами, ранениями и кровью19:13
- В оккупированном Луганске выпускают патриотический алкоголь19:02
- Жителя Авдеевки задержали на улице с гранатометом18:45
- Сегодня на донбасском фронте один украинский военный погиб, двое ранены18:41
- На Светлодарской дуге у ВСУ появились новые "крепкие" позиции - волонтер18:34
- "Жизнь без стресса - это смерть" или Как научиться правильно реагировать на "нестандартные ситуации"20:23
- Три "медальки", инвалидное кресло и грусть в глазах - российский наемник, который вытирал ноги об украинский флаг, остался инвалидом (ФОТО)20:06
- Журналист, освещавший тему контрабанды в "серой зоне" и расстрела группы Эндрю на Луганщине, покинул Украину из-за угроз19:48
- Появились фото сгоревшего жилого дома в Марьинке (ФОТО)19:33
- Списками Савченко могут манипулировать определенные силы - СБУ19:31
- Савченко заявила о наличии еще одного списка, который она пока не доработала19:19
- Рождественская ночь в Никольском Донецкой области ознаменовалась выстрелами, ранениями и кровью19:13
- В оккупированном Луганске выпускают патриотический алкоголь19:02
- Жителя Авдеевки задержали на улице с гранатометом18:45
- Сегодня на донбасском фронте один украинский военный погиб, двое ранены18:41
- "Жизнь без стресса - это смерть" или Как научиться правильно реагировать на "нестандартные ситуации"20:23
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»
- Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина
- Слухи об Украине в израильском МИД неутешительны
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли
- Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев
- Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ
- Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов