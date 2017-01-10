"В 21 веке мы получили мини-рабовладельческое государство, в котором пытают людей" - реалии "ЛДНР"

10.01.2017 13:05

В 2016 года в "ДНР" вышел своеобразный "черный список" персон нон грата из 49 крупных бизнесменов и политиков Донбасса. Туда вошли Ринат Ахметов, Андрей Клюев, Юрий Бойко и другие, пишет "Острова" в материале "Логика террора". Почему возвращаться на Донбасс опасно?"

Пока на оккупированных территориях продолжаются разборки связанные с бизнесом и сферами влияния, обычные люди возвращаются в Донецк на свой страх и риск.

И причин у них более чем достаточно: начиная от отсутствия жилья и работы, заканчивая унизительными процедурами, через которые заставляют проходить переселенцев для получения социальных выплат.

"Опасность есть всегда, а особенно когда стреляют из "Градов" и автоматов, когда есть мины. Сама дорога в Донецк - очень сложная. Если раньше из Киева до Донецка можно было проехать за 9-10 часов, то сегодня это может занять несколько суток. Люди возвращаются, потому что у них заканчиваются деньги. Арендодатели, когда слышат слово "донецкие", сразу же увеличивают сумму аренды", - говорит нардеп от "Оппозиционного блока" Татьяна Бахтеева.

С ней согласен и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Люди возвращаются, как правило, не от хорошей доли. С моей точки зрения, это свидетельствует о том, что эти люди не смогли найти себя здесь, и государство не смогло или не захотело дать им такую возможность", - считает он.

Тема "возвращенцев" (именно так в "ДНР" называют тех, кто выехал ранее в Украину, а затем вернулся обратно на оккупированный Донбасс) очень популярна в "республике", и она регулярно всплывает в местных "СМИ".

Например, 19 сентября 2016 года на сепаратистском телеканале "Юнион" вышла передача с темой "Как относиться к возвращенцам?", где обсуждалось, должны ли дончане их принимать и "что с ними делать". На ней "первый заместитель главы администрации Буденновского района" города Донецка Александр Варакин заявил, что с возвращенцами стоит проводить беседы и выяснять, с какой целью они приехали.

"Я не против возвращенцев. Но надо знать, с какой целью они приехали. Нужно разговаривать с людьми, смотреть, что они из себя представляют. Среди них могут быть те люди, которые могут нам наделать очень много вреда", - сказал он.

Во время дискуссии обсуждался и вопрос о создании специального органа, который мог бы "проверять" возвращенцев на предмет цели приезда.

"Первый заместитель главы Ворошиловского района" Донецка Татьяна Копылова добавила, что предателям Донбасса нет места в "республике".

"Я отношусь к формату возвращенцев двояко. Тем, кто предал Донбасс, им здесь места нет", - сказала чиновник.

В свою очередь один из "зрителей" в студии задал ей вопрос, какую именно проблему создают возвращенцы, что она вынуждает посвятить целый выпуск передачи этой теме.

"У нас, к сожалению, очень маленький процент из работающего населения желают работать. Он настолько маленький, что мы уже ставили перед "министром социальной политики" комиссионно разбираться по каждому и через центр занятости определять этих людей, чтобы они не за счет гуманитарной помощи проживали и не за счет доноров… Все должны работать и восстанавливать нашу республику", - ответила на это Татьяна Копылова.

"Нам нужны наши правильные люди", - несколько раз акцентировала она.

О том, что возвращаться в "ДНР" как минимум небезопасно и "неправильных людей" могут ожидать проблемы, можно судить также слушая заявления так называемых "лидеров" "республики".

"Если люди приехали с чистой душой и добрым сердцем, то почему нет. А если приехали, которые считают, что мы тут все сепаратисты и негодяи, то я вообще не понимаю, зачем они сюда приехали. Пускай этим МГБ (так называемое "министерство государственной безопасности", - "ОстроВ") занимается", - сказал недавно так называемый глава "ДНР" Александр Захарченко.

Одновременно с этим, общедоступных критериев "правильности" и "неправильности" нет, поэтому зачастую обычные люди становятся жертвами незаконных вооруженных формирований и непризнанных "властей".

"Там правит беззаконие и терроризм, поэтому я никому не рекомендую ездить на неподконтрольную территорию Донбасса. Я не знаю тенденции, что люди возвращаются на Донбасс. Вы такую тенденцию знаете? Где вы ее видели? Я слышал, что люди продолжают убегать оттуда, они бегут от террора и той катастрофической ситуации, которая сегодня сложилась на неподконтрольной территории. Люди бегут от убийц, насильников, террористов, подонков и негодяев, которые грабят, убивают, насилуют, отжимают и так далее. Я думаю, что вы неправы, и эта тенденция где-то у вас в голове, а не в действительности. Поэтому я не рекомендую людям возвращаться с Украины на неподконтрольную территорию, ибо там людям грозит реальная опасность, очень часто включая, к сожалению, и фатальный исход", - сказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

По данным группы "Информационное сопротивление", в "ДНР" проходит новая "акция" - массовая проверка благонадежности "возвращающихся граждан". Боевики уверены, что СБУ массово организовала вербовку ранее выехавших жителей так называемой республики, с целью их последующей обратной инфильтрации в "государственный аппарат".

"В "ДНР" и "ЛНР" перманентная шпиономания. Мы это наблюдаем весь 2016 год. Идет негласное соревнование между МГБ "ДНР" и "ЛНР", кто захватит больше украинских диверсантов и шпионов. Сейчас в том же Алчевске массово появляются проукраинские надписи, и "власти" говорят, что граждане" молодой республики" не могу это делать, так как они любят Плотницкого и Захарченко, поэтому это списывают на украинских шпионов", - рассказал лидер "Информационного сопротивления", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

Он отмечает, что даже инциденты с применением оружия, в том числе и по пьяни, среди боевиков массово списываются на украинские диверсионно-разведывательные группы.

"Даже в элементарных нарушениях эксплуатации техники боевики винят шпионов из Украины", - говорит Д.Тымчук.

И когда боевики говорят про такое количество украинских шпионов, то их нужно хоть иногда показывать, что они существуют на самом деле.

"Они не могут существовать только виртуально. Поэтому они находят людей, которые могут быть даже не проукраинских взглядов и задерживают их для галочки. Это обычная логика террора, которая наблюдалась в Советском Союзе в середине 30-х гг", - считает он.

Таким образом, как отмечает Дмитрий Тымчук, ехать на неподконтрольные территории Донбасса с украинским паспортом как минимум неосмотрительно.

Служба безопасности Украины также подтверждает эту информацию. Конечно, в большей опасности находятся украинские военнослужащие, в том числе и в запасе, однако и гражданское население находится в зоне риска.

"Свидетельства наших людей говорят про нечеловеческую жестокость и цинизм. Враг прибегает к различным формам и методам давления. Если не могут сломать психологически, то пытают физически. Морят голодом, шантажируют убийством, в том числе убийством близких и родных, которые находятся на других территориях", - сказал недавно на брифинге глава СБУ Василий Грицак.

СБУ даже установила адреса восьми пыточных в Донецке и Луганске. В ведомстве отметили, что в пытках принимают участие не только представители незаконных вооруженных формирований, но и сотрудники российских спецслужб.

Адрес пыточных в Донецке:

1. Улица Артема, 7, помещение ТОВ "ДТ Укртранс".

2. Улица Кобозева, 4 (СИЗО №5).

3. Улица Молодежная, 15.

4. Улица Красноармейская, 18, ВТУ.

5. Бульвар Пушкина, 7-б.

6. Улица Щорса, 62, бывшее помещение СБУ

Адреса пыточных в Луганске:

1. Улица 24 линия, 4, СИЗО.

2. Улица Почтовая, 1, комендатура "ЛНР".

Оказаться "в подвале" можно даже за распространение позитивной информации о жизни в Украине, говорит Георгий Тука.

"Безусловно, опасность существует. Я недавно разговаривал с парнем, а его мама живет на неподконтрольной территории. И она приезжала к нему для оформления каких-то документов. Женщина была приятно удивлена, когда на все ей потребовалось 15 минут времени. Она расплакалась и сказала, что если она об этом начнет рассказывать в Донецке, то ее за 2-3 дня посадят в подвал. Даже вот за такую элементарно позитивную информацию о жизни в Украине можно угодить под прессинг", - рассказал он.

Директор правозащитной организации "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский заявляет, что у так называемых "правоохранительных органов" боевиков есть план, по которому они приговаривают людей за небольшие нарушения, например, за хранение огнестрельного оружия. Таким образом они увеличивают фонд рабочей силы и обогащаются на этом труде.

"Если мы берем территории, неподконтрольные Украине, то права нарушаются практически во всех сферах жизни. Сейчас проблема остро стоит по военнопленным и заключенным. Военнопленные – это те военные, которые попали в плен, когда воевали и принимали участие в боевых действиях. А заключенные – это те, кто отбывал наказания за совершенные преступления до 2014 года, но после того, как "ДНР" и "ЛНР" провозгласили про свое существование, они начали отбывать наказание по законам непризнанной никем "республики", и их труд используют бесплатно. Такая же ситуация у нас и с военнопленными. Они работают на копанках, что-то изготовляют, на их труде обогащаются. Фактически в 21 веке мы получили мини-рабовладельческое государство, которое наживается на людях", - сказал он.

Народный депутат Сергей Тарута отмечает особую опасность возвращения тем, у кого есть материальные ресурсы.

"Возвращаться на оккупированный Донбасс очень опасно. Там никто не гарантирует твою жизненную безопасность. Особенно, если человек имеет какие-то материальные ресурсы. Насколько я знаю, по последней информации, то уменьшается количество денег, которые поступают из России, и начинаются грабежи не только зажиточных домов, но и обычных. Мне говорили, что такие города как Зуевка, Зугрес, Шахтерск банды сильно разграбили и практически уничтожили. Например, у меня пока нет мечты вернуться на Донбасс. Я мечтаю о мире. Все, что у меня там было, все захвачено и разграблено, поэтому мне возвращаться некуда", - говорит экс-глава Донецкой области.

В регионе, где у власти стоят боевики и террористы, нельзя в принципе говорить о гарантиях безопасности всех жителей. И под особым вниманием находятся как раз те, кто приезжает или возвращается с "вражеской Украины". Поэтому решение о поездке в "ДНР" должно быть максимально взвешенным и обдуманным, потому что помочь на неподконтрольной территории будет крайне сложно.