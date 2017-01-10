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В "ДНР" участились случаи пропажи молодых женщин и девушек, соцсети сообщили об очередном факте (ФОТО)
10.01.2017 14:44
Девушка, 1996 года рождения, пропала в оккупированном Енакиево, уйдя из дома еще 5 декабря. Соответствующие объявления размещены на местных пабликах в соцсети ВКонтакте, передает ostro.org.
"Пропала девушка! Личьман Валерия Вадимовна 01.07.1996г. 05 декабря 2016г. вышла из дома по адресу г.Енакиево проспект 50 лет Октября и до настоящего времени не вернулась", - говорится в сообщениях.
В 2016 году в соцсетях появлялись сообщения о пропаже молодых женщин в Снежном и Донецке. В ряде случаев их находили убитыми.
Фото: www.ostro.org/
Теги: Донбасс, Енакиево, девушка, пропажа
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