В "ДНР" участились случаи пропажи молодых женщин и девушек, соцсети сообщили об очередном факте (ФОТО)

10.01.2017 14:44

Девушка, 1996 года рождения, пропала в оккупированном Енакиево, уйдя из дома еще 5 декабря. Соответствующие объявления размещены на местных пабликах в соцсети ВКонтакте, передает ostro.org.



"Пропала девушка! Личьман Валерия Вадимовна 01.07.1996г. 05 декабря 2016г. вышла из дома по адресу г.Енакиево проспект 50 лет Октября и до настоящего времени не вернулась", - говорится в сообщениях.

В 2016 году в соцсетях появлялись сообщения о пропаже молодых женщин в Снежном и Донецке. В ряде случаев их находили убитыми.