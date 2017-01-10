В Донецкой области признали виновной одну из организаторов сепаратистского референдума 2014 года

10.01.2017 21:15

Во время судебных слушаний установлено, что в мае 2014 года жительница Краматорска, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и вывод из-под юрисдикции Украины отдельных административно-территориальных единиц Донецкой области, организовала и руководила работой одной из так называемых участковых избирательных комиссий во время проведения незаконного референдума на территории города Краматорска.



По приказам участников террористической организации "ДНР" обвиняемая контролировала и координировала работу граждан, привлеченных в качестве "членов участковой комиссии", которым выдавала так называемые бюллетени для голосования, распределяла между ними обязанности в части формирования списков граждан, завершивших указанное незаконное голосование, а также передачу бюллетеней вооруженным представителям террористической организации "ДНР", сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Сейчас решением суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).



За организацию и проведение незаконного референдума женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с испытательным сроком на 1 год.