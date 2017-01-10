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В Донецкой области признали виновной одну из организаторов сепаратистского референдума 2014 года

10.01.2017 21:15
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В Донецкой области признали виновной одну из организаторов сепаратистского референдума 2014 года

Во время судебных слушаний установлено, что в мае 2014 года жительница Краматорска, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и вывод из-под юрисдикции Украины отдельных административно-территориальных единиц Донецкой области, организовала и руководила работой одной из так называемых участковых избирательных комиссий во время проведения незаконного референдума на территории города Краматорска.

По приказам участников террористической организации "ДНР" обвиняемая контролировала и координировала работу граждан, привлеченных в качестве "членов участковой комиссии", которым выдавала так называемые бюллетени для голосования, распределяла между ними обязанности в части формирования списков граждан, завершивших указанное незаконное голосование, а также передачу бюллетеней вооруженным представителям террористической организации "ДНР",  сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сейчас решением суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

За организацию и проведение незаконного референдума женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с испытательным сроком на 1 год.


Фото: rian.com.ua/

Теги: Донбасс, Донецкая область, Краматорск, женщина, суд, референдум
 
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