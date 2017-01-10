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В Горловку возвращаются криминальные авторитеты
В частности, по его данным, несколько месяцев назад в город вернулись люди Армена Саркисяна, некогда одного из самых приближенных людей к "серому кардиналу" времен Януковича - Юрию Иванющенко.
"Приближенные к Армену не только вернулись, но и возобновляют контроль над своими активами. Недавно открылся ночной клуб "Зефир", принадлежащий Саркисяну. А спустя неделю закрылся ночной клуб "Бермуды", владельцем которого был "депутат ДНР" Юрий Крикуленко", - пишет журналист.
"Все как в мирном 2013-м - милиция в прислугах у блатных", - отмечает Билинский указывая на то, что в самом клубе закрытие связывают с убытками, которые заведение понесло после неоднократных налетов силовых ведомств "республики".
Также Билинский констатирует, что "депутатов ДНР" и всех остальных, возомнивших себя правителями, делают молчаливыми терпилами, но при этом пока не отстреливают.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, Горловка, автор, возвращение
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