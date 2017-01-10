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Архив - Донецкая область

В январе Кабмин намерен провести проверку использования средств, выделенных на восстановление Донбасса

10.01.2017 09:04
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В январе Кабмин намерен провести проверку использования средств, выделенных на восстановление Донбасса

Кабинет министров Украины создал межведомственную комиссию, которая проанализирует использование 3,8 млрд грн, выделенных для восстановления Донецкой и Луганской областей в 2016 году, пишет "Интерфакс".

"Правительством принято решение о создании межведомственной комиссии по вопросам проведения анализа эффективности и целевого использования средств специального фонда областных бюджетов Донецкой и Луганской областей в размере 3,8 млрд грн", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Данные средства были предоставлены Донецкой и Луганской военно-гражданским администрациям за счет остатков средств местных бюджетов населенных пунктов, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий.

В состав межведомственной комиссии вошли представители Министерства по вопросам оккупированных территорий, Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства финансов, Государственного казначейства и Государственной аудиторской службы, которые посетят указанные области в течение января.


Фото: interfax.com.ua/

Теги: Донбасс, Кабинет министров, проверка, комиссия, восстановление, среда разработки
 
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