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В Марьинке из-за попадания снаряда загорелся нежилой дом
В Марьинке минувшей ночью возник пожар из-за попадания взрывоопасного предмета в нежилой дом. Об этом сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль в эфире телеканала "112 Украина".
"Ночью зафиксирован пожар нежилого дома в Марьинке вследствие попадания взрывоопасного предмета. Жертв среди мирных жителей нет. Но, как видите, уже, взрывоопасные предметы, они уже попадают и в жилые кварталы в Марьинке", - сообщил он.
Всего, по состоянию на 8:00 на мариупольском направлении зафиксировано 6 вражеских обстрелов.
"Из автоматических гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия враг дважды обстреливали позиции под Марьинкой и Широкино. Из стрелкового оружия и подствольных гранатометов позиции под Павлополем. Украинские военные огонь в ответ не открывали", - подчеркнул пресс-офицер
Как известно, за ночь боевики 8 раз обстреливали ВСУ.
Напомним, за минувшие сутки боевики 46 раз обстреливали позиции украинских военных, в результате вражеского огня были ранены 5 бойцов.
Фото: https://donpress.com/
Теги: Донбасс, дом, Марьинка, пожар, обстрел, боевики
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