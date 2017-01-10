В Марьинке из-за попадания снаряда загорелся нежилой дом

10.01.2017 10:01

В Марьинке минувшей ночью возник пожар из-за попадания взрывоопасного предмета в нежилой дом. Об этом сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль в эфире телеканала "112 Украина".

"Ночью зафиксирован пожар нежилого дома в Марьинке вследствие попадания взрывоопасного предмета. Жертв среди мирных жителей нет. Но, как видите, уже, взрывоопасные предметы, они уже попадают и в жилые кварталы в Марьинке", - сообщил он.

Всего, по состоянию на 8:00 на мариупольском направлении зафиксировано 6 вражеских обстрелов.

"Из автоматических гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия враг дважды обстреливали позиции под Марьинкой и Широкино. Из стрелкового оружия и подствольных гранатометов позиции под Павлополем. Украинские военные огонь в ответ не открывали", - подчеркнул пресс-офицер

Как известно, за ночь боевики 8 раз обстреливали ВСУ.

Напомним, за минувшие сутки боевики 46 раз обстреливали позиции украинских военных, в результате вражеского огня были ранены 5 бойцов.