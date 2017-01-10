В Мариуполе стартовал футбольный турнир, посвященный памяти Владимира Бойко

10.01.2017 10:13

В СК «Ильичевец» в Мариуполе стартовал турнир по футболу памяти Героя Украины Владимира Бойко. За кубок и призы боролись юные футболисты 11-12 лет, сообщает 0629.com.ua.

На турнир прибыло 8 команд, в том числе сразу две выступили от ФК «Ильичевец» и ФК«Азовсталь». Также в Мариуполь приехали команды из соседнего Бердянска, Токмака, Запорожья и Кропивницкого (бывший Кировоград).

Как стало известно, такой турнир существовал и ранее, но на призы Владимира Бойко. Турнир решили продолжить, но из-за событий в стране смогли пригласить иногородних гостей только сейчас, заручившись поддержкой правоохранителей.

В воскресенье состоялись матчи 1-ого тура. По сообщению пресс-службы, «Ильичевец -2004» обыграл команду ДЮСШ Бердянск - 7:1, «Ильичевец-2005» был сильнее «Дизелиста» из Токмака - 6:0.

После нескольких игр прошел парад участников и торжественное открытие. По его завершении юные футболисты возложили цветы к памятнику Владимиру Семеновичу... Как признались юные футболисты, для них Бойко всегда будет примером целеустремленности, стремлению к победе.

Тренеры, руководство команды "Ильичевец" и представители городской власти отмечали, что народный директор уделял большое внимание развитию футбола в городе. Вспомнили и о созданных по его инициативе полей с искусственным покрытием.

Вице-президент команды Павел Разумный вспомнил свою молодость и тряпичные футбольные мячи. "Возможно, и Владимир Семенович в своем детстве играл такими же мячами, поэтому и хотел лучшего для мариупольских детей. Теперь же для наших юных футболистов мы закупили 20 лучших мячей на команду".

Сегодня состоятся матчи 2-го тура. Первая встреча - игра между "Азовсталь - 2004" и запорожским "Аяксом".