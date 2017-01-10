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В Мариуполе стартовал футбольный турнир, посвященный памяти Владимира Бойко

10.01.2017 10:13
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В Мариуполе стартовал футбольный турнир, посвященный памяти Владимира Бойко

В СК «Ильичевец» в Мариуполе стартовал турнир по футболу памяти Героя Украины Владимира  Бойко. За кубок и призы боролись юные футболисты 11-12 лет, сообщает 0629.com.ua.

 На турнир прибыло 8 команд, в  том числе сразу две  выступили от ФК «Ильичевец» и  ФК«Азовсталь». Также в Мариуполь приехали команды  из соседнего Бердянска, Токмака, Запорожья и Кропивницкого (бывший Кировоград).

Как стало известно, такой турнир существовал и ранее, но на призы  Владимира Бойко. Турнир решили продолжить, но из-за событий  в стране  смогли пригласить иногородних гостей только сейчас, заручившись поддержкой правоохранителей.

В воскресенье состоялись матчи 1-ого тура. По сообщению пресс-службы, «Ильичевец -2004» обыграл команду ДЮСШ Бердянск - 7:1, «Ильичевец-2005» был сильнее «Дизелиста» из Токмака - 6:0. 

После нескольких игр прошел парад участников и торжественное открытие. По его завершении юные футболисты возложили цветы к памятнику Владимиру Семеновичу... Как признались юные футболисты, для них Бойко всегда будет примером целеустремленности, стремлению к победе.

Тренеры, руководство команды "Ильичевец"  и представители городской власти отмечали, что народный директор уделял большое внимание развитию футбола  в городе. Вспомнили и о созданных по его инициативе  полей с искусственным покрытием.

Вице-президент команды Павел Разумный  вспомнил свою молодость и тряпичные футбольные мячи. "Возможно, и Владимир Семенович в своем детстве играл такими же  мячами, поэтому и хотел лучшего для мариупольских детей. Теперь же для наших юных футболистов мы закупили 20 лучших мячей на команду". 

Сегодня состоятся матчи 2-го тура.  Первая встреча - игра между  "Азовсталь - 2004" и запорожским "Аяксом".


Фото: https://www.0629.com.ua/

Теги: Донбасс, футбол, Мариуполь, память, турнир, стартап
 
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