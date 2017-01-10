В Молдове арестован житель Приднестровья, воевавший на стороне боевиков "ДНР"

10.01.2017 22:11

Гражданина Молдовы, который воевал на Донбассе на стороне боевиков, задержали сотрудники Кишиневской прокуратуры при содействии Службы информации и безопасности и МВД. Об этом заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы, передает передает "Укринформ".



"Задержанный – родом из Приднестровского региона Молдовы. В ходе следственных мероприятий он признался, что воевал в составе одного из незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области Украины. Возбуждено уголовное дело по статье "Наемничество", - говорится в сообщении.



Задержанный был арестован на 30 суток. Если вина 32-летнего мужчины будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 7 лет.



Как сообщалось ранее, на территории Молдовы были задержаны еще несколько граждан, которые воевали на территории Украины на стороне боевиков. Все они получили различные сроки тюремного заключения.