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В Молдове арестован житель Приднестровья, воевавший на стороне боевиков "ДНР"
Гражданина Молдовы, который воевал на Донбассе на стороне боевиков, задержали сотрудники Кишиневской прокуратуры при содействии Службы информации и безопасности и МВД. Об этом заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы, передает передает "Укринформ".
"Задержанный – родом из Приднестровского региона Молдовы. В ходе следственных мероприятий он признался, что воевал в составе одного из незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области Украины. Возбуждено уголовное дело по статье "Наемничество", - говорится в сообщении.
Задержанный был арестован на 30 суток. Если вина 32-летнего мужчины будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 7 лет.
Как сообщалось ранее, на территории Молдовы были задержаны еще несколько граждан, которые воевали на территории Украины на стороне боевиков. Все они получили различные сроки тюремного заключения.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Молдова, боевик, задержание, ДНР
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