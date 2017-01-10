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Архив - Донецкая область

В Молдове арестован житель Приднестровья, воевавший на стороне боевиков "ДНР"

10.01.2017 22:11
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В Молдове арестован житель Приднестровья, воевавший на стороне боевиков "ДНР"

Гражданина Молдовы, который воевал на Донбассе на стороне боевиков, задержали сотрудники Кишиневской прокуратуры при содействии Службы информации и безопасности и МВД. Об этом заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы,  передает передает "Укринформ".

"Задержанный – родом из Приднестровского региона Молдовы. В ходе следственных мероприятий он признался, что воевал в составе одного из незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области Украины. Возбуждено уголовное дело по статье "Наемничество", - говорится в сообщении. 

Задержанный был арестован на 30 суток. Если  вина  32-летнего мужчины будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 7 лет. 

Как сообщалось ранее, на территории Молдовы были задержаны еще несколько граждан, которые воевали на территории Украины на стороне боевиков. Все они получили различные сроки тюремного заключения.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Молдова, боевик, задержание, ДНР
 
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