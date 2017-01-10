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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке демонтируют рынок в районе железнодорожного вокзала

10.01.2017 13:49
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В оккупированном Донецке демонтируют рынок в районе железнодорожного вокзала

В Донецке демонтируют рынок, расположенный в Киевском районе города вблизи железнодорожного вокзала. Как утверждают в незаконной организации "ДНР", инициаторами демонтажа одного из торговых рядов стали местные жители, проживающие в прилегающих домах частного сектора, пишет сайт novosti.dn.ua.

"При советской власти он не существовал. Это была тихая, спокойная улица. Это появилось после перестройки в 90-е годы. Он вообще тут не нужен. Для этой цели в советское время построили для работы завод "Топаз", 6 тысяч рабочих мест. Его бы сейчас запустить, выпускать свои компьютеры, мобильные телефоны. Он способен это делать. Там был большой потенциал. А это убрать", - приводятся слова жителя Павла в сюжете сепаратистского телеканала "Оплот ТВ".

Первый замглавы администрации Киевского района Елена Повалийобъясняет демонтаж невозможностью транспорта заезжать в узкие улицы, которые заставлены товарами рынка. По ее словам, городские "власти" Донецка постановили местным предпринимателям демонтировать торговые ряды еще до конца ноября 2016 года и предложили им осуществлять продажу товаров на других рынках.

"Им было предложено на улице Горной, там 222 свободных места. Это бывший рынок "Аквилон". По улице Костюшко, это в пределах ста мест свободных. Им были предложены места на Калининском рынке, на Крытом рынке", - заявила она.

Напомним, что незаконная организация "ДНР" "национализирует" все торговые рынки, расположенные в подконтрольных боевикам районах Донецкой области.


Фото: novosti.dn.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, рынок, демонтаж, железнодорожный вокзал
 
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