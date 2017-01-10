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В оккупированном Зайцево из-за обстрелов повреждены жилые дома
10.01.2017 10:06
За прошедшие сутки в результате обстрелов в оккупированном Зайцево повреждены два жилы частных дома, сейчас обстрел продолжается, пишет "ДонПресс".
"И.о. главы администрации"Горловки Иван Приходько отмечает: "Ночью по Зайцево было зафиксировано несколько прилетов. По улице Полетаева, 133 было прямое попадание, на Рыбалко, 80 осколочные повреждения дома".
Приходько сообщил, что в сейчас население поселка, живущее ближе к передовой линии, укрылось в подвалах и убежищах, продолжается обстрел.
Фото: dn.depo.ua/
Теги: Донбасс, дом, обстрел, повреждения, Зайцево
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