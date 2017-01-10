В оккупированном Зайцево из-за обстрелов повреждены жилые дома

10.01.2017 10:06

За прошедшие сутки в результате обстрелов в оккупированном Зайцево повреждены два жилы частных дома, сейчас обстрел продолжается, пишет "ДонПресс".

"И.о. главы администрации"Горловки Иван Приходько отмечает: "Ночью по Зайцево было зафиксировано несколько прилетов. По улице Полетаева, 133 было прямое попадание, на Рыбалко, 80 осколочные повреждения дома".

Приходько сообщил, что в сейчас население поселка, живущее ближе к передовой линии, укрылось в подвалах и убежищах, продолжается обстрел.