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В районе Донецка, Ясиноватой и Авдеевки идет бой, звуки которого слышит половина населенных пунктов Донецкой области
В районе Ясиноватой и Авдеевки ведутся интенсивные боевые действия. Об этом пишут местные жители в социальных сетях, передает "ДонПресс".
По их словам, бой в районе Авдеевской промзоны начался сразу после 14:00, и с тех пор тяжелейшие залпы и взрывы слышат как жители Авдеевки, так и жители Ясиноватой. Также звуки боя слышны и в Донецке — по словам дончан, страдает район Донецкого аэропорта.
"Под Донецком бой", — писали очевидцы еще около 15:00. "15:10 к #Донецк Киевский р-н, Засядько. В стороне аэропорта слышны ненавистные звуки. Очень плотно, разных калибров", — добавил другой автор.
"15.54 к ФБ Донецк С севера уже с полчаса, как войнушка. Через закрытые окна не громко. Калининский р-к Обжора", — писали дончане.
"Продолжаются мощные исходящие 16.50 Донецк- сторона ЯБП. Слышит Восточный #Макеевка", — сообщали очевидцы.
Звуки боевых действий настолько сильны, что местами их слышно даже в находящейся в отдалении Константиновке (Донецкая область). "Константиновка слушает с юго-востока тяжелое не менее 150мм", — пишут местные жители.
Также бой под Ясиноватой слышен и в Макеевке (временно оккупированная территория Донецкой области). "Гвардейка слушает ЯБП", — написал пользователь. "Медучилище, шумим, сторона ЯБП", — добавил другой очевидец. "Зеленый, слушаем ЯБП", — отметил еще один автор.
"На улице один праздник закончился, начались будни! Ясиноватая гремит! работает крупный калибр, район Лесного".
Сторонники боевиков в Ясиноватой жалуются на очень громкие звуки боя и подозревают очередной прорыв ВСУ.
(Орфография и стилистика авторов комментариев полностью сохранены).
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, Ясиноватая, звук, Бо
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