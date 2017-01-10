В районе КПВВ на линии разграничения на Донбассе зафиксированы неразорвавшиеся снаряды и мины

10.01.2017 12:26

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы возле контрольных пунктов въезда-выезда вдоль линии соприкосновения. Об этом говорится в отчете миссии, сообщает сайт "Новости Донбасса".



"Посреди дороги в районе между КПВВ в пгт Новотроицкое (36 км к юго-западу от Донецка) и блокпостом "ДНР" в пгт Еленовка (23 км к югу-западу от Донецка) наблюдатели видели неразорвавшийся снаряд", - говорится в сообщении.



Кроме того, на правительственном блокпосте в г. Марьинка (23 км к югу-западу от Донецка) члены патруля миссии зафиксировали не менее 9 противотанковых мин, некоторые из которых были частично накрыты.



"Согласно решению Трехсторонней контактной группы, принятому в марте 2016 года, они должны были быть обозначены и ограждены", - напомнили в миссии.