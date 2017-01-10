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В районе КПВВ на линии разграничения на Донбассе зафиксированы неразорвавшиеся снаряды и мины
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы возле контрольных пунктов въезда-выезда вдоль линии соприкосновения. Об этом говорится в отчете миссии, сообщает сайт "Новости Донбасса".
"Посреди дороги в районе между КПВВ в пгт Новотроицкое (36 км к юго-западу от Донецка) и блокпостом "ДНР" в пгт Еленовка (23 км к югу-западу от Донецка) наблюдатели видели неразорвавшийся снаряд", - говорится в сообщении.
Кроме того, на правительственном блокпосте в г. Марьинка (23 км к югу-западу от Донецка) члены патруля миссии зафиксировали не менее 9 противотанковых мин, некоторые из которых были частично накрыты.
"Согласно решению Трехсторонней контактной группы, принятому в марте 2016 года, они должны были быть обозначены и ограждены", - напомнили в миссии.
Фото: news-ukraine.com/
Теги: Донбасс, Марьинка, Новотроицкое, ОБСЕ, Еленовка, снаряды, КПВВ
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