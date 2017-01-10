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В рядах боевиков "ЛДНР" участились случаи дезертирства - разведка

10.01.2017 14:14
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В рядах боевиков "ЛДНР" участились случаи дезертирства - разведка

В украинской разведке отмечают увеличение случаев дезертирства и самовольного оставления военнослужащими места службы в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ .

В ГУР Министерства обороны Украины сообщают: «9 января с.г. во время внезапной проверки комиссией 1 АК подразделений 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка), с целью выяснения обстоятельств расстрела командиром отделения подчиненного 8 января с.г., обнаружено до 30 случаев самовольного оставления воинской части в дополнение к тем, что официально считались. Командование полка с целью оправдания пыталось убедить членов комиссии, что военнослужащие самовольно покинули подразделения после указанного инцидента».


Фото: www.pravda.ru/

Теги: Донбасс, война, разведка, дезертир, ДНР, боевики
 
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