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"Власти ДНР" лишили человека свободы за "шпионаж в пользу Украины"

10.01.2017 11:35
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"Власти ДНР" лишили человека свободы за "шпионаж в пользу Украины"

Так называемый "военный трибунал ДНР" приговорил гражданина Украины Олега Чулгу к 11 годам лишения свободы за  якобы "шпионаж в пользу украинских силовиков". Об этом говорится в сообщении так называемого "МГБ ДНР", пишут "Новости Донбасса".

"Задержанный сотрудниками МГБ в феврале 2015 года гражданин Украины Чулга Олег Николаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 321 УК ДНР (Шпионаж) и приговорен к 11 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Представители силового крыла незаконной организации "ДНР" утверждают, что "в ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что Чулга О.Н., в 2014 году оказывавший содействие ополчению ДНР в г.Славянск, был завербован сотрудниками СБУ" и передавал им данные "о передвижении военной техники, дислокации военизированных подразделений ополчения ДНР, а также другой информации, угрожающей безопасности республики".


Фото: obozrevatel.com/

Теги: Донбасс, шпионаж, трибунал, ДНР
 
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