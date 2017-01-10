"Власти ДНР" лишили человека свободы за "шпионаж в пользу Украины"

10.01.2017 11:35

Так называемый "военный трибунал ДНР" приговорил гражданина Украины Олега Чулгу к 11 годам лишения свободы за якобы "шпионаж в пользу украинских силовиков". Об этом говорится в сообщении так называемого "МГБ ДНР", пишут "Новости Донбасса".



"Задержанный сотрудниками МГБ в феврале 2015 года гражданин Украины Чулга Олег Николаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 321 УК ДНР (Шпионаж) и приговорен к 11 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.



Представители силового крыла незаконной организации "ДНР" утверждают, что "в ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что Чулга О.Н., в 2014 году оказывавший содействие ополчению ДНР в г.Славянск, был завербован сотрудниками СБУ" и передавал им данные "о передвижении военной техники, дислокации военизированных подразделений ополчения ДНР, а также другой информации, угрожающей безопасности республики".