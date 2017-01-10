Войну на Донбассе можно прекратить в течение 4−5 месяцев - Тарута

10.01.2017 11:06

Народный депутат Сергей Тарута уверен, что боевые действия в Донбассе можно прекратить в течение 4−5 месяцев, однако для этого необходимо провести определенный комплекс мероприятий, пишет "ДонПресс".

По его словам, для необходимо начать построение отношений с администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа и проводить переговоры с европейскими партнерами.

Тарута отметил: «Я считаю, что сейчас такая возможность есть (завершение боевых действий). Я не верю в два месяца … боевые действия точно можно закончить за 4−5 месяцев. Если будет жесткая позиция, жесткая позиция администрации Трампа, без сдачи, а с учетом интересов Украины, то и Россия играть больше не будет».

Кроме того, нардеп подчеркнул, что необходимо жестко реагировать на любые проявления контрабанды и заработка, который делается на войне.