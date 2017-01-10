- Войну на Донбассе можно прекратить в течение 4−5 месяцев - Тарута 11:06
- “Я пришел на Донбасс и встал за спинами женщин и детей" - в сети набирает обороты ролик о “российском освободителе” (ВИДЕО)10:53
- В оккупированном Донецке торговцев на рынках обкладывают новым налогом10:40
- В Мариуполе стартовал футбольный турнир, посвященный памяти Владимира Бойко 10:13
- В оккупированном Зайцево из-за обстрелов повреждены жилые дома10:06
- В Марьинке из-за попадания снаряда загорелся нежилой дом 10:01
- С начала суток пророссийские боевики уже 8 раз обстреляли позиции ВСУ, применяли и тяжелое вооружение09:32
- В январе Кабмин намерен провести проверку использования средств, выделенных на восстановление Донбасса09:04
- Стали известны засекреченные данные по потерям боевиков и "ихтамнетов" на донбасском фронте08:52
- Журналист высмеял торговлю наградами "Новороссии" в российском интернет-магазине08:13
Войну на Донбассе можно прекратить в течение 4−5 месяцев - Тарута
Народный депутат Сергей Тарута уверен, что боевые действия в Донбассе можно прекратить в течение 4−5 месяцев, однако для этого необходимо провести определенный комплекс мероприятий, пишет "ДонПресс".
По его словам, для необходимо начать построение отношений с администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа и проводить переговоры с европейскими партнерами.
Тарута отметил: «Я считаю, что сейчас такая возможность есть (завершение боевых действий). Я не верю в два месяца … боевые действия точно можно закончить за 4−5 месяцев. Если будет жесткая позиция, жесткая позиция администрации Трампа, без сдачи, а с учетом интересов Украины, то и Россия играть больше не будет».
Кроме того, нардеп подчеркнул, что необходимо жестко реагировать на любые проявления контрабанды и заработка, который делается на войне.
Фото: https://www.google.com.u
Теги: Донбасс, война, Сергей Тарута, окопы
- В отношении Ахметова история расставит все на свои места
- Кремль не хочет содежать "ЛДНР" и подталкивает "власти" фейковых "республик" на прямые контакты с Украиной
- Тарута заявил, что в 2014 году была возможность не сдавать Донецк
- Тарута о войне на Донбассе: "А если они будут стрелять 10 лет? То что, мы не будем вести переговоры?"
- Тарута: "Азов" был одним из ключевых батальонов, которой действительно спас Мариуполь"
- "Я бы спас не только Донецк, но и Донецкую область, если бы мне дали такую возможность" - Тарута об оккупации Донбасса
- Войну на Донбассе можно прекратить в течение 4−5 месяцев - Тарута 11:06
- “Я пришел на Донбасс и встал за спинами женщин и детей" - в сети набирает обороты ролик о “российском освободителе” (ВИДЕО)10:53
- В оккупированном Донецке торговцев на рынках обкладывают новым налогом10:40
- В Мариуполе стартовал футбольный турнир, посвященный памяти Владимира Бойко 10:13
- В оккупированном Зайцево из-за обстрелов повреждены жилые дома10:06
- В Марьинке из-за попадания снаряда загорелся нежилой дом 10:01
- С начала суток пророссийские боевики уже 8 раз обстреляли позиции ВСУ, применяли и тяжелое вооружение09:32
- В январе Кабмин намерен провести проверку использования средств, выделенных на восстановление Донбасса09:04
- Стали известны засекреченные данные по потерям боевиков и "ихтамнетов" на донбасском фронте08:52
- Бойцы "Грузинского легиона" передвинули линию разграничения на Луганщине на 2 км вперед, намерены в этом году освободить всю область от боевиков08:28
- На КПВВ в Донбассе снова образовались огромные автомобильные очереди11:17
- Войну на Донбассе можно прекратить в течение 4−5 месяцев - Тарута 11:06
- “Я пришел на Донбасс и встал за спинами женщин и детей" - в сети набирает обороты ролик о “российском освободителе” (ВИДЕО)10:53
- В оккупированном Донецке торговцев на рынках обкладывают новым налогом10:40
- Пользователи находят в ноутбуках Apple "клады"10:30
- В Мариуполе стартовал футбольный турнир, посвященный памяти Владимира Бойко 10:13
- В оккупированном Зайцево из-за обстрелов повреждены жилые дома10:06
- В Марьинке из-за попадания снаряда загорелся нежилой дом 10:01
- В Украине сегодня стартует регистрация на пробное ВНО09:57
- "Хаббл" заснял светящуюся черную дыру09:45
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
- Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»
- Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина
- Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев
- Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли
- Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"
- Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов