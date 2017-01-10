За минувшие сутки боевики произвели 46 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе

10.01.2017 07:26

За минувшие сутки боевики обстреливали позиции украинских военных 46 раз. Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении боевики из 82-мм минометов обстреливали Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалик, Павлополь и Гнутовое. По Широкиному било БМП противника.

На Донецком направлении из минометов различных калибров обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Красногоровке, Авдеевке и Опытному. По Луганскому била БМП врага.

На Луганском направлении – в районе Сизого боевики применили БМ-21 "Град". Из минометов неоднократно вели огонь по Троицкому, а из гранатометов по Станице Луганской и Новозвановке. Также, Новозвановка попала под огонь противотанковых управляемых ракетных комплексов. В Троицком работал снайпер.