- Журналист высмеял торговлю наградами "Новороссии" в российском интернет-магазине08:13
- Штаб АТО сообщил о пятерых раненных украинских военных07:43
- За минувшие сутки боевики произвели 46 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе07:26
- Захарченко мечтает о включении в состава "ДНР" территории всей Донецкой области и собирается продвигать это в Минске07:13
- Поклонники «ДНР»: Клоун Захарченко не радует, Россия унижает19:30
- Двое жителей Краматорска стали жертвами мошенников и лишились 50 000 гривен19:15
- Тымчук раскрывает схему поставки РФ на Донбасс нового вооружения15:25
- У СБУ розповіли, як бойовики отримували українські виплати14:42
- Боевик расстрелял подчиненного из пулемета14:29
- У "ДНР" заявили, що будуть відкривати свої "ланки" в містах України13:15
За минувшие сутки боевики произвели 46 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе
За минувшие сутки боевики обстреливали позиции украинских военных 46 раз. Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.
На Мариупольском направлении боевики из 82-мм минометов обстреливали Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалик, Павлополь и Гнутовое. По Широкиному било БМП противника.
На Донецком направлении из минометов различных калибров обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Красногоровке, Авдеевке и Опытному. По Луганскому била БМП врага.
На Луганском направлении – в районе Сизого боевики применили БМ-21 "Град". Из минометов неоднократно вели огонь по Троицкому, а из гранатометов по Станице Луганской и Новозвановке. Также, Новозвановка попала под огонь противотанковых управляемых ракетных комплексов. В Троицком работал снайпер.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
- Под Счастьем украинские военные попали в засаду - один боец погиб
- Реален ли новый план спасения Донбасса (ВИДЕО)
- За минувшие сутки боевики 11 раз обстреливали позиции сил АТО (ВИДЕО)
- За неделю в зоне АТО зафиксировали 37 фактов нарушения минских договоренностей по отводу вооружения - разведка
- "Перемирие": бои под Марьинкой и Авдеевкой не утихают, есть погибшие и раненые
- На Луганщине состоялся бой между украинскими военными и диверсантами
- Бойцы "Грузинского легиона" передвинули линию разграничения на Луганщине на 2 км вперед, намерены в этом году освободить всю область от боевиков08:28
- Журналист высмеял торговлю наградами "Новороссии" в российском интернет-магазине08:13
- Штаб АТО сообщил о пятерых раненных украинских военных07:43
- За минувшие сутки боевики произвели 46 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе07:26
- Захарченко мечтает о включении в состава "ДНР" территории всей Донецкой области и собирается продвигать это в Минске07:13
- Поклонники «ДНР»: Клоун Захарченко не радует, Россия унижает19:30
- Двое жителей Краматорска стали жертвами мошенников и лишились 50 000 гривен19:15
- Тымчук раскрывает схему поставки РФ на Донбасс нового вооружения15:25
- У СБУ розповіли, як бойовики отримували українські виплати14:42
- Боевик расстрелял подчиненного из пулемета14:29
- Бойцы "Грузинского легиона" передвинули линию разграничения на Луганщине на 2 км вперед, намерены в этом году освободить всю область от боевиков08:28
- Журналист высмеял торговлю наградами "Новороссии" в российском интернет-магазине08:13
- Погода в Украине на 10 января: синоптики прогнозируют осадки, преимущественно снег07:57
- Штаб АТО сообщил о пятерых раненных украинских военных07:43
- Украинцам изменили тарифы на отопление, в чем секрет?07:37
- За минувшие сутки боевики произвели 46 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе07:26
- Захарченко мечтает о включении в состава "ДНР" территории всей Донецкой области и собирается продвигать это в Минске07:13
- В России курильщиков могут заставить работать дольше06:53
- Політолог: зараз програє Росія, а не Україна22:47
- Россию признали одной из самых опасных для прессы стран22:28
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»
- Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина
- Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана
- Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев
- Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ
- Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"
- Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли