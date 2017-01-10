Главная / Новости / Донецкая область / За прошедшие сутки пятеро украинских военных получили ранения
Последние новости раздела
- Житель прифронтовой Авдеевки попал "на крючок" мошенников14:29
- В рядах боевиков "ЛДНР" участились случаи дезертирства - разведка14:14
- В Мариуполе произошло масштабное ДТП (ФОТО)13:57
- В оккупированном Донецке демонтируют рынок в районе железнодорожного вокзала13:49
- Рождественский перезвон вертепов прошел в Краматорске (ФОТО)13:33
- За прошедшие сутки пятеро украинских военных получили ранения13:26
- "В 21 веке мы получили мини-рабовладельческое государство, в котором пытают людей" - реалии "ЛДНР"13:05
- Савченко опубликовала списки пленных, несмотря на запрет СБУ12:55
- Так звані "захисники" Донбасу своїм різдвяним відео зовсім пробили дно (ВІДЕО)12:45
- В районе КПВВ на линии разграничения на Донбассе зафиксированы неразорвавшиеся снаряды и мины12:26
За прошедшие сутки пятеро украинских военных получили ранения
10.01.2017 13:26
Читайте также:
- По зову сердца: Благотворительный фонд «Вернись живым» спасает жизни военных
- Волонтер Касьянов: "Если в ходе войны ситуация на фронте значительно ухудшится, у нас может появиться свой Наполеон"
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Свыше двух тысяч украинских воинов погибли с начала российской агрессии на Донбассе
- Это удивительно: собаки исцеляют раненых бойцов из зоны АТО
- В зоне АТО пятеро украинских военных получили ранения
- Житель прифронтовой Авдеевки попал "на крючок" мошенников14:29
- В рядах боевиков "ЛДНР" участились случаи дезертирства - разведка14:14
- В Мариуполе произошло масштабное ДТП (ФОТО)13:57
- В оккупированном Донецке демонтируют рынок в районе железнодорожного вокзала13:49
- Рождественский перезвон вертепов прошел в Краматорске (ФОТО)13:33
- За прошедшие сутки пятеро украинских военных получили ранения13:26
- "В 21 веке мы получили мини-рабовладельческое государство, в котором пытают людей" - реалии "ЛДНР"13:05
- Савченко опубликовала списки пленных, несмотря на запрет СБУ12:55
- Так звані "захисники" Донбасу своїм різдвяним відео зовсім пробили дно (ВІДЕО)12:45
- В районе КПВВ на линии разграничения на Донбассе зафиксированы неразорвавшиеся снаряды и мины12:26
- Житель прифронтовой Авдеевки попал "на крючок" мошенников14:29
- В рядах боевиков "ЛДНР" участились случаи дезертирства - разведка14:14
- В Мариуполе произошло масштабное ДТП (ФОТО)13:57
- В оккупированном Донецке демонтируют рынок в районе железнодорожного вокзала13:49
- Рождественский перезвон вертепов прошел в Краматорске (ФОТО)13:33
- За прошедшие сутки пятеро украинских военных получили ранения13:26
- Британские ученые создали "шелковый" антибиотик13:15
- "В 21 веке мы получили мини-рабовладельческое государство, в котором пытают людей" - реалии "ЛДНР"13:05
- Савченко опубликовала списки пленных, несмотря на запрет СБУ12:55
- Так звані "захисники" Донбасу своїм різдвяним відео зовсім пробили дно (ВІДЕО)12:45
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»
- Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина
- Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли
- Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ
- Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов
- Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"