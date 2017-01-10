Захарченко мечтает о включении в состава "ДНР" территории всей Донецкой области и собирается продвигать это в Минске

10.01.2017 07:13

Захарченко требует, чтобы к нему под контроль перешли города и районы всей Донецкой области, подконтрольные Украине. Об этом он заявил во время «прямой линии», отвечая на вопрос о том, чего ждать после выполнения минских соглашений. При этом главарь сепаратистов сослался на псевдо-референдум 2014 года, пишет "Депо".

"Территория референдума была - вся Донецкая область, и мы будем разговаривать о том, чтобы результаты референдума были приняты на всей территории Донецкой области. Основная задача "Минска-2" - перейти именно к этим переговорам», - сказал Захарченко.

"Украинские каратели" должны уйти с наших земель: а вот повезет им или нет, придется нам их вышвыривать или нет - время покажет... Если не увенчаются успехом попытки решить вопрос освобождения земель мирным путем, тогда будем решать их, как сможем".