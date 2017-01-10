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Архив - Донецкая область

Жебривский обязал чиновников Донецкой ОВГА на службе общаться на украинском языке

10.01.2017 22:32
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Жебривский обязал чиновников Донецкой ОВГА на службе общаться на украинском языке

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский обязал сотрудников администрации в своей работе использовать украинский язык. Фото соответствующего распоряжения он опубликовал в социальной сети Facebook.

«Сегодня подписал распоряжение "О применении государственного языка сотрудниками облгосадминистрации во время исполнения своих должностных обязанностей". Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на обслуживание исключительно на украинском языке», - написал Жебривский.

Глава ОВГА сообщил, что порекомендует главам городов Донецкой области применить аналогичные меры по отношению к сотрудникам райгосадминистраций.

Кроме этого, по его словам, в 2017 году для сотрудников ОВГА будут организованы курсы изучения английского языка.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, работа, украинский язык, общение, Донецкая областная администрация, Жебривский
 
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