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Житель прифронтовой Авдеевки попал "на крючок" мошенников
Житель прифронтовой Авдеевки перечислил мошенникам 5 тысяч гривен, пытаясь "выкупить" свой рюкзак, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
В Авдеевское отделение полиции обратился местный житель с заявлением о мошенничестве. 31-летний мужчина рассказал, что недавно потерял свой рюкзак с документами и дорогим фотоаппаратом. Через несколько дней ему позвонил неизвестный и сообщил, что нашел его потерянные вещи и вернет за вознаграждение в сумме 2500 гривен. Мужчина согласился на это условие и сразу же перечислил указанную сумму на счет.
Но мошенник решил, что попросил маловато за свою находку и потребовал еще денег. В общем пострадавший перечислил почти 5 тысяч гривен, но так и не получил своих вещей. Мобильный телефон "находился вне зоны действия сети". Только тогда молодой человек понял, что остался и без своих вещей и без денег, и обратился в полицию.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.
Фото: sobytiya.net/
Теги: Донбасс, Авдеевка, полиция, рюкзак, мошенники, день
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