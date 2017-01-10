Жителя Авдеевки задержали на улице с гранатометом

10.01.2017 18:45

В прифронтовой Авдеевке полиция задержала 43- летнего местного жителя, который планировал сдать на металлолом гранатомет.

В пресс-службе полиции Авдеевки сообщили, что полицейские на улице остановили мужчину, несшего пакет с предметом цилиндрической формы. При осмотре выяснилось, что это был гранатомет РПГ-22. Задержанный заявил, что нашел его еще летом 2015 года в лесополосе.

В полиции сообщили: «Хранил без цели сбыта. Сегодня решил сдать его в пункт приема металлолома, а на вырученные деньги купить водки. Гранатомет изъят и направлен на экспертизу, а в отношении правонарушителя открыто уголовное производство».