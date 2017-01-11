А на десерт - новогодняя ёлка

11.01.2017 18:15

Около миллиона сосен-крымчанок ежегодно переправляют на свалку коммунальщики Донбасса

Не оставляй на завтра то, что можешь сделать послезавтра

Мой сосед, волей обстоятельств переквалифицировавшийся из инженеров в дворники Максим, с недавних пор перестал отмечать Новый год:

- Рука с праздничной чаркой, - пожаловался он, - опускается на полпути к цели при мысли о предстоящем аврале. В первые же два дня народ ухитряется выбросить из своих квартир столько отходов, что стенки мусорных баков теряют изначальную форму. Да и сами баки оказываются погребёнными под слоем пустых бутылок, апельсиновых корок и селёдочных хвостов. Если кто и рад самому грязному празднику года, то это беспризорные кошки, которые отъедаются на неделю вперёд.

Восьмое Марта, Рождество и Пасха тоже добавляют дворникам работы. Однако именно Новый год отличается своей специфичностью. Начиная с первой после праздничной декады, жильцы активно освобождают квартиры от ёлок. Причём, данный процесс может растянуться на неопределённый срок.

В частности, мелитопольские коммунальщики обнаружили на мусорнике свежевыброшенную сосенку за сорок пять дней до наступления 2017 года.

- Мои земляки-докучаевцы, - усмехнулся дворник с высшим образованием, - пожалуй, переплюнули мелитопольцев. Последнее хвойное деревце моя коллега Галина благополучно эвакуировала на свалку шестого декабря.

Впрочем, абсолютный рекорд принадлежит ребятам из городской телестудии:

- Купленная вскладчину сосенка, - рассказывает редактор Алексей, - благополучно простояла до первых подснежников. Жаль было расставаться с украшением студии, да и, если честно, сработало правило: не оставляй на завтра то, что можешь сделать послезавтра.

Во избежание насмешливых взглядов прохожих, операцию по выносу поручили ночному сторожу. А тот ограничился тем, что спрятал многострадальное деревцо в кладовку, да и забыл о нём.

- Подошёл следующий Новый год, - вспоминает Алексей. - Вновь пустили шапку по кругу на ёлочку. А здесь вмешалась наша техничка Нина: «Зачем деньги зря тратить, - говорит, - у нас же в кладовке прошлогодняя имеется. И ничего страшного, что хвоя малость пожелтела». В итоге мы два Новых года отпраздновали под одной ёлкой. И деньги сэкономили, и посильный вклад в дело сохранения природы внесли.

На Ферме пахнет лесной опушкой

За первую декаду две тысячи семнадцатого года докучаевские коммунальщики переправили на свалку партию отслуживших своё ёлок. Помимо дворников, к эвакуации привлекли тракториста и грузчика.

Дальнейшая судьба хвойных деревьев известна. К ним рано или поздно доберётся таящийся в глубине завалов огонь, или же они обуглятся от зажигательных фугасов, которые периодически прилетают на свалку.

Но при любом раскладе сосенки не превратятся в пепел. Выросшие на избыточно богатых чернозёмах хвойные породы имеют рыхлую древесину, и поэтому их не следует рассматривать в качестве печного топлива.

Однако новогодние ёлки годятся для других целей. Так, многие отечественные и зарубежные зоопарки после окончания рождественских праздников обращаются к предпринимателям с просьбой-пожертвовать животным нереализованные деревца. Оказываются, сосны - излюбленное лакомство винторогих козлов, а ели - изысканное блюдо овцебыков.

Бывшие в употреблении ёлки зоопарки берут неохотно. Да и то после того, как смотрители убедятся в отсутствии канители на хвое и стволах.

Животноводы белорусского совхоза «Сож» подобных требований к благодетелям не выдвигают. Они сами очищают выброшенные на помойку деревца от посторонних предметов, тщательно ополаскивают, а затем отправляют в кормоцех, где установлен агрегат по измельчению новогодних ёлок.

Обычно в коровниках пахнет силосом и сеном. Но на ферме совхоза «Сож» куда я заглянул во время служебной командировки, царствовал аромат опушки хвойного леса. Исходил он от пластиковых мешков, которые доверху были наполнены мукой зеленоватого цвета.

- Заготовили на всю зиму, - похвастался зоотехник Вадим. - Каждая корова ежедневно получает по две горсти хвойного витамина. Поэтому животные практически не болеют, да и надои слава Богу, радуют. Минимальный на корову - от семи тысяч литров молока в год.

Учёный предупреждает и советует

Биолог, автор ряда научных работ о животных Виктор Сиренко тоже считает, что использовать новогодние ёлки для скота следует лишь после удаления канители и основательной водной процедуры. Ведь в ходе веселья деревца могут быть облиты чем угодно, в том числе - вином и огуречным рассолом.

И заодно он предупреждает, что не всякий веточный корм годится для скармливания животным:

- Особо, - рассказывает учёный, - опасен миндаль. И не только плоды, которые являются одним из самых популярных ингредиентов в приготовлении десертов. К слову, в Новой Зеландии продажа горького миндаля запрещена законом... Так вот, в плодах и даже листьях этого растения содержится сопоставимый со змеиным ядом цианид. Так же нежелательно скармливать скоту ветки вишен с засохшими ягодами, которые тоже содержат в косточках цианид. Разгрызи пяток-другой таковых и я гарантирую тебе головокружение с нарушением сердечного ритма.

- К счастью, - продолжает Виктор, - миндаль в нашем регионе, если не считать дикорастущего, практически не встречается. Что же касается вишнёвых косточек, то едва ли разумный хозяин станет заготавливать веточный корм в собственном саду. И вообще, давай вернёмся к теме бывших в употреблении новогодних ёлок... Во-первых, хвоя - хороший источник каротина, причём, его содержание при правильном хранении не изменяется на протяжении года. Хвоя также богата витамином С, кобальтом, железом, марганцем и другими минеральными веществами. А чтобы вся эта «аптека» осталась в целости и сохранности, советуют держать хвойную муку при температуре не выше плюс пяти по Цельсию.

- Во-вторых, хвоя прекрасно зарекомендовала себя в качестве консерванта зелёных трав. Благодаря ей, потери питательных веществ сокращаются в полтора-два раза.

- Именно об этом мне и говорил зоотехник Вадим...

- Что лишний раз подтверждает выводы учёных. И наконец, в-третьих, применение водных настоев хвои в кормлении молодняка крупного рогатого скота, овец, свиней способствует ускорению прироста живой массы, повышает иммунитет.

- Выходит, каждый год мы отправляем на свалку то, что могло бы принести существенную пользу?

- Увы, глядя на сваленные у мусорных баков ёлки, трудно назвать наших сограждан, да и нас с тобой, ценителями даров леса.

С бору - по сосенке

Накануне главного праздника года я побывал на лесосеке под Амвросиевкой. Ведь именно там, а не у мусорных баков можно получить общее представление о масштабах разгильдяйства.

Спиленные сосны-крымчанки лежали на снегу сплошными валами. Пахло живицей и чадом, который в руках лесоруба Сергея Волобуева изрыгала «Хускварна». А сверху беспрестанно сыпалась морось, увлажняя отсыревшую от тяжёлой работы куртку.

Лесоруб Сергей ВОЛОБУЕВ.

Экипировка лесничего Алексея Кравченко и охотоведа Эдуарда Литвинова тоже пострадала от атмосферных осадков. Островки хвойного леса разбросаны в таких труднодоступных местах, что большей частью приходиться полагаться на собственные ноги, а не на казённый вездеход. Надо держать в поле зрения каждый уголок, иначе после Нового года придётся считать оставленные браконьерами пни.

Правда, появление журналиста на лесосеке позволило парням сделать передышку и заодно просушить одежонку в передвижном вагончике, где исходила жаром толстенькая «буржуйка». Для затравки лесничий поведал о забавном приключении...

Ловили предполагаемых браконьеров, а поймали милицейский патруль, который принял вездеход лесничества за машину самовольных порубщиков.

Затем разговор перешёл в интересующее меня русло. В частности, я спросил: сколько хвойной муки можно сделать из приготовленных на продажу сосен-крымчанок, и не жаль ли парням губить такую красоту?

- Эта плантация, - ответил Алексей, - запланирована для выращивания новогодних ёлок. От них же зависит - получим мы или нет зарплату за декабрь. Ведь реалии сегодняшнего дня таковы, что лесоводам самим приходится зарабатывать на хлеб.

Сообща мы подсчитали и вес крымчанок. Оказалось, их вполне хватит для того, чтобы обеспечить витаминами шесть крупных животноводческих комплексов. Правда, мои новые знакомые засомневались - поймут ли жаждущие обзавестись новогодней ёлкой, если товар, минуя жильё человека, с лесосеки отправить в кормоцех?

Конечно, никто не собирался отнять у местного населения новогоднюю радость. Да и речь шла о том, как приятное превратить в полезное. Но это уже зависит от всех нас. Захотим, чтобы коровы доились, а телята с поросятами набирали вес, значит, последуем примеру животноводов совхоза «Сож». А если нет, то и дальше будем создавать проблемы для дворника Максима, который уже в новом году отправил на свалку три с половиной десятка выброшенных ёлок.

Самый грязный праздник года.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Фото автора.