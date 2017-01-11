Боевики "ДНР" массово получают тяжелые инвалидности и гибнут в тылу: разведка ВСУ раскрыла новые данные, которые тщательно пытается скрыть Захарченко

11.01.2017 13:29

В отдельном мотострелковом подразделении боевиков "ДНР", которое размещено в Макеевке, спецкомиссия смогла выявить больше 20 фактов сокрытия военным руководством "ДНР" потерь среди террористов, а также ранений, приведших к инвалидности боевиков.

Об этом сообщает Главное управление украинской разведки на собственной странице в Сети.

Сообщается о фактах самоубийств. Также в артиллерийском подразделении боевиков были нарушены правила безопасности при работе с боеприпасами, в результате чего тяжелые ранения получили сразу в 5 террористов. При этом в минувший вторник в другой мотострелковой бригаде террористов "ЛНР" сразу 10 боевиков решили произвольно оставить места несения боевой службы и сбежать.

СМИ напоминают, что в рядах боевиков отмечается крайне низкий уровень боевой подготовки и дисциплины, в результате чего происходит систематическая гибель террористов в небоевых условиях. Командование "ЛДНР" пытается всячески умолчать данные о потерях, чтобы не подрывать боевой дух местных солдат, который и без этого находится на очень низком уровне.

Факты инвалидности и смерти боевиков заставляют многих из них писать рапорт на увольнение, а также самовольно покидать боевые позиции.

Источник Диалог UA.