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Боевики "ДНР" массово получают тяжелые инвалидности и гибнут в тылу: разведка ВСУ раскрыла новые данные, которые тщательно пытается скрыть Захарченко

11.01.2017 13:29
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Боевики "ДНР" массово получают тяжелые инвалидности и гибнут в тылу: разведка ВСУ раскрыла новые данные, которые тщательно пытается скрыть Захарченко

В отдельном мотострелковом подразделении боевиков "ДНР", которое размещено в Макеевке, спецкомиссия смогла выявить больше 20 фактов сокрытия военным руководством "ДНР" потерь среди террористов, а также ранений, приведших к инвалидности боевиков.
Об этом сообщает Главное управление украинской разведки на собственной странице в Сети.
Сообщается о фактах самоубийств. Также в артиллерийском подразделении боевиков были нарушены правила безопасности при работе с боеприпасами, в результате чего тяжелые ранения получили сразу в 5 террористов. При этом в минувший вторник в другой мотострелковой бригаде террористов "ЛНР" сразу 10 боевиков решили произвольно оставить места несения боевой службы и сбежать.
СМИ напоминают, что в рядах боевиков отмечается крайне низкий уровень боевой подготовки и дисциплины, в результате чего происходит систематическая гибель террористов в небоевых условиях. Командование "ЛДНР" пытается всячески умолчать данные о потерях, чтобы не подрывать боевой дух местных солдат, который и без этого находится на очень низком уровне.
Факты инвалидности и смерти боевиков заставляют многих из них писать рапорт на увольнение, а также самовольно покидать боевые позиции.

Источник Диалог UA.



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, инвалиды
 
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