Боевики придумали раненую школьницу под Мариуполем

11.01.2017 06:58

Боевики т.н. «ДНР» рассказали о ранении 11-летней девочки в Безыменном, пишет 0629.

Информацию об этом распространяют подконтрольные боевикам СМИ.

«В результате обстрела села Безыменное осколочные ранения получила 11-летняя девочка», - указано в сообщении. В обстрелах винят украинскую армию. Инцидент произошел 9 января.

В свою очередь, пресс-офицер сектора «Мариуполь» Иван Чмиль рассказал 0629 о том, что украинская армия не открывала огонь ни по позициям террористов т.н. «ДНР», ни тем более по населенным пунктам, временно контролируемым боевиками. Он сказал, что террористы часто запускают подобные «фейки» с целью дискредитации сил АТО.