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Боевики придумали раненую школьницу под Мариуполем
11.01.2017 06:58
Боевики т.н. «ДНР» рассказали о ранении 11-летней девочки в Безыменном, пишет 0629.
Информацию об этом распространяют подконтрольные боевикам СМИ.
«В результате обстрела села Безыменное осколочные ранения получила 11-летняя девочка», - указано в сообщении. В обстрелах винят украинскую армию. Инцидент произошел 9 января.
В свою очередь, пресс-офицер сектора «Мариуполь» Иван Чмиль рассказал 0629 о том, что украинская армия не открывала огонь ни по позициям террористов т.н. «ДНР», ни тем более по населенным пунктам, временно контролируемым боевиками. Он сказал, что террористы часто запускают подобные «фейки» с целью дискредитации сил АТО.
Теги: Донбасс, школьница, боевики
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