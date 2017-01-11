Более 40 тыс. человек получили «гражданство» «ДНР»

11.01.2017 06:45

Паспорт «гражданина ДНР» с начала выдачи (март 2016 года) получили более 40 тысяч человек. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*

«По состоянию на 1 января 2017 года миграционной службой министерства внутренних дел выдано более 40 тысяч паспортов республиканского образца», – отметил сегодня, 10 января, начальник «миграционной службы МВД ДНР» Владимир Краснощека.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день «зарегистрировано еще более 45 тысяч заявок от жителей на получение паспорта республиканского образца».

Напомним, что выдача паспортов «ДНР» началась 16 марта 2016 года. Тогда «власти» заявляли, что в первую очередь паспорта будут выданы жителям, которые на момент получения достигли 16, 25 и 45 лет, а также утерявшие по различным причинам украинский паспорт. О начале же массовой паспортизации населения Захарченко заявил позднее, 21 июня.

Источник Донецкие новости.