Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Более 40 тыс. человек получили «гражданство» «ДНР»

11.01.2017 06:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Более 40 тыс. человек получили «гражданство» «ДНР»

Паспорт «гражданина ДНР» с начала выдачи (март 2016 года) получили более 40 тысяч человек. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*
«По состоянию на 1 января 2017 года миграционной службой министерства внутренних дел выдано более 40 тысяч паспортов республиканского образца», – отметил сегодня, 10 января, начальник «миграционной службы МВД ДНР» Владимир Краснощека.
Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день «зарегистрировано еще более 45 тысяч заявок от жителей на получение паспорта республиканского образца».
Напомним, что выдача паспортов «ДНР» началась 16 марта 2016 года. Тогда «власти» заявляли, что в первую очередь паспорта будут выданы жителям, которые на момент получения достигли 16, 25 и 45 лет, а также утерявшие по различным причинам украинский паспорт. О начале же массовой паспортизации населения Захарченко заявил позднее, 21 июня.

Источник Донецкие новости.



Теги: Донбасс, паспорт, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх