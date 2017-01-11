Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Из-за переноса КПВВ «Майорск» появился доступ к Зайцево, Опытному и Курдюмовке. Также пунктах пропуска стало комфортнее

11.01.2017 11:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Из-за переноса КПВВ «Майорск» появился доступ к Зайцево, Опытному и Курдюмовке. Также пунктах пропуска стало комфортнее

Представители Харьковской правозащитной группы мониторили ситуацию на КПВВ «Майорск». О своих наблюдениях и об общении с жителями окрестных населенных пунктов рассказала правозащитница Яна Смелянская.
По ее словам, на территории вокруг контрольного пункта въезда-выезда можно увидеть много мусора. Это связано с тем, что пункт немного переместился, и его продолжают обустраивать.
«Вагончики передвинули, логистический центр перенесли на самый въезд в Майорск. То есть, эта 18-километровая «серая» зона значительно сократилось», – сообщила правозащитница.
Таким образом, по словам Смелянской, открылся доступ к тем населенным пунктам, которые ранее были закрыты именно из-за расположения КПВВ. Это Курдюмовка, Зайцево, Опытное.
Правозащитница отмечает и то, что общение военных с людьми, которые пересекают линию разграничения, изменилось в лучшую сторону.
«Грубости со стороны военных мы не наблюдали. Очередь продвигается достаточно быстро. Таких больших очередей, которые были, например, в 2015 году, сегодня мы не увидели. Все двигаются в обычном режиме», – пояснила она.
Смелянская добавила, что улучшились и бытовые условия на КПВВ.
«Туалеты работают бесплатно. Пункты обогрева абсолютно цивилизованные. Есть дрова, которыми отапливают эти палатки, чай бесплатный, печенье. То есть, к пунктам обогрева претензий никаких», – сказала правозащитница.
Она добавила, что на КПВВ «Майорск» также есть кровати. Ими могут воспользоваться те, кто не успел пересечь линию разграничения в установленное время. В двух палатках по 10 коек. Для сравнения правозащитница вспомнила КПВВ в Станице Луганской. Пункт обогрева прекращает там работать так же, как и КПВВ – в 17.00.

Источник Донецкие новости.



Теги: Донбасс, Майорск, КПВВ, серая зона
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх