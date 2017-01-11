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Из-за переноса КПВВ «Майорск» появился доступ к Зайцево, Опытному и Курдюмовке. Также пунктах пропуска стало комфортнее
Представители Харьковской правозащитной группы мониторили ситуацию на КПВВ «Майорск». О своих наблюдениях и об общении с жителями окрестных населенных пунктов рассказала правозащитница Яна Смелянская.
По ее словам, на территории вокруг контрольного пункта въезда-выезда можно увидеть много мусора. Это связано с тем, что пункт немного переместился, и его продолжают обустраивать.
«Вагончики передвинули, логистический центр перенесли на самый въезд в Майорск. То есть, эта 18-километровая «серая» зона значительно сократилось», – сообщила правозащитница.
Таким образом, по словам Смелянской, открылся доступ к тем населенным пунктам, которые ранее были закрыты именно из-за расположения КПВВ. Это Курдюмовка, Зайцево, Опытное.
Правозащитница отмечает и то, что общение военных с людьми, которые пересекают линию разграничения, изменилось в лучшую сторону.
«Грубости со стороны военных мы не наблюдали. Очередь продвигается достаточно быстро. Таких больших очередей, которые были, например, в 2015 году, сегодня мы не увидели. Все двигаются в обычном режиме», – пояснила она.
Смелянская добавила, что улучшились и бытовые условия на КПВВ.
«Туалеты работают бесплатно. Пункты обогрева абсолютно цивилизованные. Есть дрова, которыми отапливают эти палатки, чай бесплатный, печенье. То есть, к пунктам обогрева претензий никаких», – сказала правозащитница.
Она добавила, что на КПВВ «Майорск» также есть кровати. Ими могут воспользоваться те, кто не успел пересечь линию разграничения в установленное время. В двух палатках по 10 коек. Для сравнения правозащитница вспомнила КПВВ в Станице Луганской. Пункт обогрева прекращает там работать так же, как и КПВВ – в 17.00.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, Майорск, КПВВ, серая зона
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