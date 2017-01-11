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Архив - Донецкая область

На КПВВ «Марьинка» пограничники обнаружили «заправленный» спиртом автомобиль

11.01.2017 10:01
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На КПВВ «Марьинка» пограничники обнаружили «заправленный» спиртом автомобиль

Скрытый в тайнике спирт не позволили переместить на неподконтрольную территорию пограничники Краматорского отряда на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка". Об этом сообщаетГоспогранслужбы Украины.

Во время осмотра автомобиля "Опель", на котором украинец направлялся из Курахово в неподконтрольный Донецк, у пограничников возникли подозрения о возможном незаконном перемещении водителем товаров народного потребления.

Пограничники приняли решение о дополнительной проверке данного автомобиля. При осмотре в топливном баке, в специально оборудованном месте, обнаружена жидкость с характерным запахом спирта, объемом около 55 литров.

Для принятия правового решения гражданин и выявленная жидкость переданы сотрудникам сводной мобильной группы.

Источник i24.



Теги: Донбасс, спирт, автомобиль, КПВВ
 
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