Паспорта оккупированному Донбассу

11.01.2017 19:50

Кабмин планирует до апреля решить вопрос выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Кабинет Министров намерен до апреля решить вопрос о предоставлении административных услуг, в том числе по регистрации актов гражданского состояния и выдаче паспортов граждан Украины украинцам, которые проживают на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей. Соответствующая норма содержится в утвержденном Кабмином в Плане мер по реализации некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении не подконтрольных властям Украине районов Донецкой и Луганской областей, - сообщают Українськи Новини. "Отработать вопрос о возможности предоставления гражданам Украины, которые проживают на неконтролируемой территории административных услуг (в том числе по регистрации актов гражданского состояния, выдаче паспортов гражданина Украины), на контролируемой территории, вблизи пунктов пересечения линии разграничения", - говорится в документе. Истчник Остров