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Архив - Донецкая область

С 1 января поездка в такси «влетает» жителям Доброполья «в копеечку»

11.01.2017 21:50
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С 1 января поездка в такси «влетает» жителям Доброполья «в копеечку»

С 1 января 2017 года все службы такси города Доброполья (Донецкая обл.), ссылаясь на новогодний ажиотаж, подняли тарифы на свои услуги на 10%. Но после новогодних праздников стоимость проезда не снизилась.
Повышение тарифов таксисты связывают с ростом цен на ГСМ и на запчасти. Самой популярной в Доброполье является служба такси «Экспресс», стоимость поездки по городу стоит 25 грн до трех километров, за каждый последующий километр придется заплатить 7 грн. Такая же стоимость проезда и в службах «Наше Такси» и «Радио Такси». Дешевле можно прокатиться на такси «Престиж» по тарифу «Эконом», однако это касается только тех, кому нужно проехать по городу менее двух километров. Стоимость такой поездки 20 грн, за каждый же последующий километр клиент платит 7,50 грн. Истчник Донцкие новости



Теги: Донецкая область, Доброполье, поездка, такси, тарифы
 
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