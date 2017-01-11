Скандал на мариупольском автовокзале. Куда и почем продали билеты морским пехотинцам?

11.01.2017 18:00

Морским пехотинцам на мариупольском автовокзале отказались продавать билеты по УБД и заставили всех купить билеты до Одессы.



Вчера на автовокзале в Мариуполе произошел скандальный инцидент. Несколько морских пехотинцев, которые несли службу в Широкино, ехали в отпуск домой. Они купили билеты на автовокзале, причем большей части из них продали билет по полной стоимости. Автобус сломался около Мангуша, и военнослужащие были вынуждены возвращаться назад в Мариуполь. Однако по приезду на автовокзал им отказались возвращать деньги за билеты, взяли 30 грн и заставили купить билеты по полной стоимости до Одессы, хотя некоторым нужно было ехать в Николаев или Херсон. «Это наши герои, которые обороняют наш город и находятся на самом "передке". Им важен каждый час отпуска», - рассказала волонтер Галина Однорог. Также она утверждает, что среди обманутых военнослужащих была медик Шевченко Ирина, которую 31 декабря Петр Порошенко наградил медалью «За мужество». Волонтер говорит, что морские пехотинцы были вынуждены платить двойную цену за проезд и терять драгоценное время из двухнедельного отпуска. Руководства автовокзала на рабочем месте не оказалось, а кассиры отказались давать комментарии. Тогда было принято решение отыскать сотрудников ВСП, которые находились на дежурстве на автовокзале «Восточный» вчера. Встретиться с военнослужащим ВСП подразделения, помощником начальника группы патрульно-постовой службы спецназа «Сармат» удалось на ж/д вокзале. "Я так понял, что им деньги за билет возвращать отказались», - сказал он. Также сотрудник ВСП рассказал, часто к ним подходят военнослужащие и жалуются на то, что им в кассах отказываются продавать билеты по льготам участника боевых действий. Далее начальник автовокзала Евгений Горбань прибыл на рабочее место и ответил на вопросы журналистов. Он сказал, что автовокзал является не коммунальной, а частной собственностью, а с военнослужащих, предоставляющих удостоверение УБД, берутся деньги не за билет, а «станционный сбор», сумма которого зависит от длины маршрута. Ссылался Горбань на Закон Украины об автотранспорте, постановление № 176. Также начальник автовокзала сказал, что инцидент случился на автобусе, который принадлежит перевозчику компании ТОВ «РИК АВТО», главный офис которой находится в Киеве. Также Евгений Горбань сказал, что перевозчики, а не автовокзал, устанавливают квоту на покупку билетов по УБД. Он настаивал, что 30 грн, которые взяли с военнослужащих, это сумма за станционный сбор, а не за то, что их привезли от поломанного автобуса на вокзал. Галина Однорог говорила, что военнослужащих вынудили купить билеты на Одессу, хотя многим нужно было добраться до других городов. «Я в это не верю», - сказал Евгений Горбань и сказал, что у него есть записи видеокамер, которые подтвердят его версию. По телефону военнослужащая медик Ирина, которая вчера была в злополучном автобусе, говорила, что деньги за поездку в автобусе, который сломался, ей не вернули и пришлось покупать второй билет до Одессы (хотя ей нужно было в Херсон), что в целом ей обошлось в 550 грн. «Если бы ей надо было доехать до Херсона - то продали бы ей до Херсона», - настаивал Евгений Горбань. Также он говорил, что кассир выдал чек о возврате денег. Начальник автовокзала сказал, что ему кажется, что военнослужащая Ирина, как и все, кто утверждает, что не получили денег за билет и кого заставляли покупать билет на Одессу, говорят неправду. Галина Однорог сказала, что будет писать жалобу в Кабинет Министров от нескольких общественных организаций на автовокзал и пригрозила силами общественников заблокировать его работу на несколько часов. "Я ожидала любой реакции, но слов, что наши военнослужащие врут, и это подтверждает начальник автовокзала, такой реакции я никак не ожидала», - сказала Галина.

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