Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"

11.01.2017 11:22

В рядах террористов "ДНР" зафиксирована опасная инфекция, которая косит десятки боевиков, отправляя их в тяжелом состоянии на больничные койки. Особенно острая ситуация сложилась в 1-м армейском корпусе "ДНР", находящемся под Новоазовском.

Здесь, как сообщил в своем Facebook руководитель группы "ИС" Дмитрий Тымчук, зафиксирована вспышка заболевания туляремией, передает "Диалог.UA".

Туляремия – это зооантропонозная инфекция. Она передается человеку при контакте с животными, через воду либо же зараженные продукты.

Зараженных террористов привозят в инфекционное отделение больницы им Вишневского в Донецке, но размещают в отдельных боксах, при этом террористы строжайшим образом запретили медикам рассказывать о количестве зараженных оккупантов.

"Данные по смертям под грифом "секретно", а в самой медицинской документации диагноз не указан", - пишет Тымчук.