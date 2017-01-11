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Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"

11.01.2017 11:22
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Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"

В рядах террористов "ДНР" зафиксирована опасная инфекция, которая косит десятки боевиков, отправляя их в тяжелом состоянии на больничные койки. Особенно острая ситуация сложилась в 1-м армейском корпусе "ДНР", находящемся под Новоазовском.
Здесь, как сообщил в своем Facebook руководитель группы "ИС" Дмитрий Тымчук, зафиксирована вспышка заболевания туляремией, передает "Диалог.UA".
Туляремия – это зооантропонозная инфекция. Она передается человеку при контакте с животными, через воду либо же зараженные продукты.
Зараженных террористов привозят в инфекционное отделение больницы им Вишневского в Донецке, но размещают в отдельных боксах, при этом террористы строжайшим образом запретили медикам рассказывать о количестве зараженных оккупантов.
"Данные по смертям под грифом "секретно", а в самой медицинской документации диагноз не указан", - пишет Тымчук.



Теги: Донбасс, инфекция, боевики
 
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