- Из-за переноса КПВВ «Майорск» появился доступ к Зайцево, Опытному и Курдюмовке. Также пунктах пропуска стало комфортнее11:38
- Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"11:22
- Всей восточной Украине грозит "мирный ядерный взрыв": какое решение оккупантов “ДНР” приведет к катастрофе10:51
- На КПВВ «Марьинка» пограничники обнаружили «заправленный» спиртом автомобиль10:01
- В Мариуполе полицейские "доставили" на проезжую часть несколько авто 09:42
- За мнувшие сутки боевики 49 раз открывали огонь.Среди бойцов АТО есть раненые и погибший09:10
- Боевики придумали раненую школьницу под Мариуполем06:58
- Более 40 тыс. человек получили «гражданство» «ДНР»06:45
- Жители Торецка добывают дрова в посадках, не боясь мин. Надо чем-то обогревать дома 06:30
- Жебривский обязал чиновников Донецкой ОВГА на службе общаться на украинском языке22:32
Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"
В рядах террористов "ДНР" зафиксирована опасная инфекция, которая косит десятки боевиков, отправляя их в тяжелом состоянии на больничные койки. Особенно острая ситуация сложилась в 1-м армейском корпусе "ДНР", находящемся под Новоазовском.
Здесь, как сообщил в своем Facebook руководитель группы "ИС" Дмитрий Тымчук, зафиксирована вспышка заболевания туляремией, передает "Диалог.UA".
Туляремия – это зооантропонозная инфекция. Она передается человеку при контакте с животными, через воду либо же зараженные продукты.
Зараженных террористов привозят в инфекционное отделение больницы им Вишневского в Донецке, но размещают в отдельных боксах, при этом террористы строжайшим образом запретили медикам рассказывать о количестве зараженных оккупантов.
"Данные по смертям под грифом "секретно", а в самой медицинской документации диагноз не указан", - пишет Тымчук.
Теги: Донбасс, инфекция, боевики
- Плотницкий держит руку на пульсе: отстранил оскандалившихся милицейского и угольного "министров"
- Сезонные простуды: "хроники" должны быть настороже
- В Мариуполе каждый четвертый ребенок инфицирован возбудителем туберкулеза
- Грипп пока обходит Краматорск стороной
- Губарев о Пургине: "Подлец, интриган, болтун, паникер и политический импотент"
- Перевозчики подготовили предложения, как убрать очереди на блокпостах и избежать социального бунта
- Из-за переноса КПВВ «Майорск» появился доступ к Зайцево, Опытному и Курдюмовке. Также пунктах пропуска стало комфортнее11:38
- Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"11:22
- Всей восточной Украине грозит "мирный ядерный взрыв": какое решение оккупантов “ДНР” приведет к катастрофе10:51
- На КПВВ «Марьинка» пограничники обнаружили «заправленный» спиртом автомобиль10:01
- В Мариуполе полицейские "доставили" на проезжую часть несколько авто 09:42
- За мнувшие сутки боевики 49 раз открывали огонь.Среди бойцов АТО есть раненые и погибший09:10
- Боевики придумали раненую школьницу под Мариуполем06:58
- Более 40 тыс. человек получили «гражданство» «ДНР»06:45
- Жители Торецка добывают дрова в посадках, не боясь мин. Надо чем-то обогревать дома 06:30
- Жебривский обязал чиновников Донецкой ОВГА на службе общаться на украинском языке22:32
- Из-за переноса КПВВ «Майорск» появился доступ к Зайцево, Опытному и Курдюмовке. Также пунктах пропуска стало комфортнее11:38
- Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"11:22
- Искусственный интеллект выиграл покерный турнир11:10
- Всей восточной Украине грозит "мирный ядерный взрыв": какое решение оккупантов “ДНР” приведет к катастрофе10:51
- Пентагон успешно испытал стаю дронов-разведчиков (ВИДЕО)10:30
- Норвегия начала переход на цифровое радио10:15
- На КПВВ «Марьинка» пограничники обнаружили «заправленный» спиртом автомобиль10:01
- В Мариуполе полицейские "доставили" на проезжую часть несколько авто 09:42
- Рада ликвидировала налоговую милицию в Украине. Случайно09:26
- За мнувшие сутки боевики 49 раз открывали огонь.Среди бойцов АТО есть раненые и погибший09:10
- "Жизнь без стресса - это смерть" или Как научиться правильно реагировать на "нестандартные ситуации"20:23
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- “Я пришел на Донбасс и встал за спинами женщин и детей" - в сети набирает обороты ролик о “российском освободителе” (ВИДЕО)
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»
- Слухи об Украине в израильском МИД неутешительны
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли
- Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов
- Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"
- "Власти" "ДНР" готовят "голодомор": найден новый способ издевательства над людьми на оккупированной Донетчине