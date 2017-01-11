“Трое суток крыли боевиков Гиви. Изуродованные трупы собирали в мешки” – Офицер 93-й бригады. ВИДЕО

11.01.2017 18:07

За два года бойцы научились различать, когда из артиллерии стреляют россияне, а когда местные боевики. Российские отпускники стреляют – это как огород сажают, рассказывает в интервью Валерий “Дорожник” Матвийчук офицер 93-й механизированной бригады

Источник Gazeta. ua