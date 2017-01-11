- В Мариуполе банк продает здание бывшего театра кукол и ночного клуба "Уеs" 16:24
- В поселке Мироновский восстановлен разрушенный многоэтажный дом14:50
- Вопросы компенсации потерь от российской оккупации будут рассматриваться в рамках "Минска"14:25
- В Мариуполе безработный избил полицейского14:09
- В оккупированном Торезе отменен флешмоб, призванный поблагодарить Захарченко за свободу13:45
- Боевики "ДНР" массово получают тяжелые инвалидности и гибнут в тылу: разведка ВСУ раскрыла новые данные, которые тщательно пытается скрыть Захарченко13:29
- В группе «Информационное сопротивление» жестко отреагировали на «списки» Савченко12:32
- Ситуация в пунктах пропуска сегодня 11 января11:54
- Из-за переноса КПВВ «Майорск» появился доступ к Зайцево, Опытному и Курдюмовке. Также пунктах пропуска стало комфортнее11:38
- Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"11:22
В Мариуполе банк продает здание бывшего театра кукол и ночного клуба "Уеs"
На сайте объявлений появилось предложение купить помещение бывшего театра кукол и ночного клуба "Уеs".
Стоимость этого здания - 25 тыс. долларов, пишет 0629.
По словам автора объявления, помещение располагается рядом с транспортными, коммуникационными коридорами в Левобережном районе города.
"Здание нежилое, отдельно стоящее, с пристройками Год постройки 1949, - пишет автор. - Здание кирпичное, оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, электроосвещением; подведены телефонные линии. Не прилегающей территории имеется сарай".
Отметим, что контактные телефоны, указанные в объявлении не отвечают.
Напомним, что еще в советское время здесь находился кинотеатр "Мариуполь", затем его использовали, как театр кукол. Позднее помещение со скандалом продали. В середине 2000-х здесь начал работу ночной клуб "Арлекин". Согласно договору, помещение должно было использоваться и как театр кукол. На деле это был обычный ночной клуб. Спустя время "Арлекин" превратился в "Уеs", а несколько лет назад клуб был закрыт, разграблен и заброшен.
Причина тому была - собственник клуба Николай Шекерли попал за решетку за развращение и изнасилование несовершеннолетних. Банк отсудил здание и выставил его на продажу.
Теги: Донбасс, Мариуполь, театр
- В Донбассе избирателям обещают выпивку и закуску, а также разыскивают "уклонистов"
- Как главный радикал Украины в Мариуполе фестивалил
- Мариуполь. Портфели поделили регионалы
- Местные выборы. Мариуполь: один заснул в кабинке, другой - пришел... с собакой на шее
- В Верховной Раде - мариупольское пополнение
- Сегодня Ярош пойдет на штурм Мариуполя
- В поселке Мироновский восстановлен разрушенный многоэтажный дом14:50
- Вопросы компенсации потерь от российской оккупации будут рассматриваться в рамках "Минска"14:25
- В Мариуполе безработный избил полицейского14:09
- В оккупированном Торезе отменен флешмоб, призванный поблагодарить Захарченко за свободу13:45
- Боевики "ДНР" массово получают тяжелые инвалидности и гибнут в тылу: разведка ВСУ раскрыла новые данные, которые тщательно пытается скрыть Захарченко13:29
- В группе «Информационное сопротивление» жестко отреагировали на «списки» Савченко12:32
- Ситуация в пунктах пропуска сегодня 11 января11:54
- Из-за переноса КПВВ «Майорск» появился доступ к Зайцево, Опытному и Курдюмовке. Также пунктах пропуска стало комфортнее11:38
- Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"11:22
- Всей восточной Украине грозит "мирный ядерный взрыв": какое решение оккупантов “ДНР” приведет к катастрофе10:51
- Трамп заявил, что спецслужбы должны были не допустить вброс фейка о наличии у РФ компромата на него15:57
- Полнейшая тупость и редкая быковатость доведут Савченко до ареста: очередная публикация Савченко вызвала бурю возмущения украинцев15:31
- Трамп "сдал" Украину в обмен на услуги российских хакеров – СМИ15:16
- В поселке Мироновский восстановлен разрушенный многоэтажный дом14:50
- Вопросы компенсации потерь от российской оккупации будут рассматриваться в рамках "Минска"14:25
- В Мариуполе безработный избил полицейского14:09
- В оккупированном Торезе отменен флешмоб, призванный поблагодарить Захарченко за свободу13:45
- Боевики "ДНР" массово получают тяжелые инвалидности и гибнут в тылу: разведка ВСУ раскрыла новые данные, которые тщательно пытается скрыть Захарченко13:29
- Curiosity нашел на Марсе бильярдный шар13:15
- В ProZorro запустили бота-"стукача"13:00
- "Жизнь без стресса - это смерть" или Как научиться правильно реагировать на "нестандартные ситуации"20:23
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- “Я пришел на Донбасс и встал за спинами женщин и детей" - в сети набирает обороты ролик о “российском освободителе” (ВИДЕО)
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»
- Слухи об Украине в израильском МИД неутешительны
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли
- Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов
- Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"
- "Власти" "ДНР" готовят "голодомор": найден новый способ издевательства над людьми на оккупированной Донетчине