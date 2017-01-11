В Мариуполе банк продает здание бывшего театра кукол и ночного клуба "Уеs"

11.01.2017 16:24

На сайте объявлений появилось предложение купить помещение бывшего театра кукол и ночного клуба "Уеs".

Стоимость этого здания - 25 тыс. долларов, пишет 0629.

По словам автора объявления, помещение располагается рядом с транспортными, коммуникационными коридорами в Левобережном районе города.

"Здание нежилое, отдельно стоящее, с пристройками Год постройки 1949, - пишет автор. - Здание кирпичное, оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, электроосвещением; подведены телефонные линии. Не прилегающей территории имеется сарай".

Отметим, что контактные телефоны, указанные в объявлении не отвечают.

Напомним, что еще в советское время здесь находился кинотеатр "Мариуполь", затем его использовали, как театр кукол. Позднее помещение со скандалом продали. В середине 2000-х здесь начал работу ночной клуб "Арлекин". Согласно договору, помещение должно было использоваться и как театр кукол. На деле это был обычный ночной клуб. Спустя время "Арлекин" превратился в "Уеs", а несколько лет назад клуб был закрыт, разграблен и заброшен.

Причина тому была - собственник клуба Николай Шекерли попал за решетку за развращение и изнасилование несовершеннолетних. Банк отсудил здание и выставил его на продажу.