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В Мариуполе безработный избил полицейского
В Мариуполе безработный избил полицейского. По информации правоохранителей, инцидент произошел еще 6 января в автобусе, пишет Мариупольская жизнь.
Пострадавший был в форменной одежде с опознавательными знаками, что не остановило мариупольца.
«Сотрудник областного главка полиции по дороге домой со службы в общественном транспорте сделал замечание пассажиру, который вел себя вызывающе. Мужчина в ответ спровоцировал словесный конфликт, а когда правоохранитель вышел из автобуса, догнал и избил его», – сообщили в полиции.
В настоящее время хулиган задержан. Им оказался 27-летний безработный мариуполец. Мужчина признался, что в тот день был нетрезв, поэтому так агрессивно отреагировал на сделанное ему замечание.
По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов» Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, Мариуполь, полицейский
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