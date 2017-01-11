В Мариуполе безработный избил полицейского

11.01.2017 14:09

В Мариуполе безработный избил полицейского. По информации правоохранителей, инцидент произошел еще 6 января в автобусе, пишет Мариупольская жизнь.

Пострадавший был в форменной одежде с опознавательными знаками, что не остановило мариупольца.

«Сотрудник областного главка полиции по дороге домой со службы в общественном транспорте сделал замечание пассажиру, который вел себя вызывающе. Мужчина в ответ спровоцировал словесный конфликт, а когда правоохранитель вышел из автобуса, догнал и избил его», – сообщили в полиции.

В настоящее время хулиган задержан. Им оказался 27-летний безработный мариуполец. Мужчина признался, что в тот день был нетрезв, поэтому так агрессивно отреагировал на сделанное ему замечание.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов» Уголовного кодекса Украины.