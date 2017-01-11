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Архив - Донецкая область

В Мариуполе полицейские "доставили" на проезжую часть несколько авто

11.01.2017 09:42
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В Мариуполе полицейские "доставили" на проезжую часть несколько авто

Сразу несколько автомобилей за минувшие сутки полицейским пришлось "возвращать" на дороги. Во время несения службы в Сартане правоохранители заметили «ВАЗ», который находился за пределами проезжей части, пишет 0629.
Об этом сообщили в Отдел управления превентивной деятельности полиции Донецкой области.
Пожилой водитель пытался выехать на дорогу, однако ему требовалась посторонняя помощь.
Полицейские вытащили авто на дорогу и напомнили водителю об осторожности при управлении транспортными средствами в зимний период.
А на 612 км автодороги привлекли грузовую технику. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал в кювет. Часть авто зависла в воздухе. Для того чтобы вытащить машину, правоохранители нашли грузовой автомобиль дорожных служб, с помощью которого смогли вернуть транспортное средство на проезжую часть.
Водитель позвонил на «горячую линию» и выразил слова благодарности правоохранителям за оказанную ему помощь.



Теги: Донбасс, полиция, автомобиль
 
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