- В поселке Мироновский восстановлен разрушенный многоэтажный дом14:50
- Вопросы компенсации потерь от российской оккупации будут рассматриваться в рамках "Минска"14:25
- В Мариуполе безработный избил полицейского14:09
- В оккупированном Торезе отменен флешмоб, призванный поблагодарить Захарченко за свободу13:45
- Боевики "ДНР" массово получают тяжелые инвалидности и гибнут в тылу: разведка ВСУ раскрыла новые данные, которые тщательно пытается скрыть Захарченко13:29
- В группе «Информационное сопротивление» жестко отреагировали на «списки» Савченко12:32
- Ситуация в пунктах пропуска сегодня 11 января11:54
- Из-за переноса КПВВ «Майорск» появился доступ к Зайцево, Опытному и Курдюмовке. Также пунктах пропуска стало комфортнее11:38
- Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"11:22
- Всей восточной Украине грозит "мирный ядерный взрыв": какое решение оккупантов “ДНР” приведет к катастрофе10:51
В оккупированном Торезе отменен флешмоб, призванный поблагодарить Захарченко за свободу
Запланированный на среду, 11 января, флешмоб "Спасибо за свободу, Александр Захарченко!" (оригинальное название) отменен. Мероприятие собирались проводить в оккупированном Торезе в честь дня “Спасибо”.
Как сообщает "УСН-1492.news" со ссылкой на бывшего боевика “ДНР” Евгения Тынянского, соответсвующее сообщение было разослано накануне.
“Друзья, у меня для вас сегодня прискорбная новость... Планировавшийся в “ДНР” на завтра флешмоб под названием "Спасибо за свободу, Александр Захарченко"... ...отменен...”, - пишет Тынянский.
Он не только высмеял пиарщиков главного донецкого террориста, но и указал Москве на их непрофессионализм.
Опубликованную запись уже вовсю комментируют пользователи.
“Прошла зима, настало лето, спасибо Александру Захарченко за это!!”
“А за свободу от чего или от кого, простите??? И что за международный день "Спасибо"???”
“А я думал, что меня уже никаким дебилизмом его "молодая команда" не удивит. А нет, смогли. Пробили очередное днище. Жду книги, как Захарченко на белом коне брал не только Пески 3 раза, но и ОГА 4 раза. Ну, а потом и СБУ. Видимо, именно эту постановку и хотели представить как реконструкцию событий”.
""Русский мир" во всей красе. Только написать так и не научились "АсвАбАдители". Зачем им знаки препинания и прочее. Это все для слабаков".
"Как они себе представляли эту акцию? Кто должен был говорить спасибо? Дети, которые под пулями учатся, или взрослые, оставшиеся без работы и домов, или пенсы, которые без денег выживают и на старости лет стали жить как капиталисты, постоянно путешествуя?"
"Спасибо вам, дурни, из "ДНР". Насмешили. Дай бог вам век такой свободы!" - комментируют в Сети.
Недавно бывшие соратники Захарченко жестко раскритиковали стиль его правления и постоянные "отжимы" бизнеса в Донецке. Горловский террорист Игорь Безлер вовсе назвал главаря "ДНР" полным нолем.
Источник Диалог UA.
Теги: Донбасс, Торез, флешмоб
- В поселке Мироновский восстановлен разрушенный многоэтажный дом14:50
- Вопросы компенсации потерь от российской оккупации будут рассматриваться в рамках "Минска"14:25
- В Мариуполе безработный избил полицейского14:09
- В оккупированном Торезе отменен флешмоб, призванный поблагодарить Захарченко за свободу13:45
- Боевики "ДНР" массово получают тяжелые инвалидности и гибнут в тылу: разведка ВСУ раскрыла новые данные, которые тщательно пытается скрыть Захарченко13:29
- В группе «Информационное сопротивление» жестко отреагировали на «списки» Савченко12:32
- Ситуация в пунктах пропуска сегодня 11 января11:54
- Из-за переноса КПВВ «Майорск» появился доступ к Зайцево, Опытному и Курдюмовке. Также пунктах пропуска стало комфортнее11:38
- Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"11:22
- Всей восточной Украине грозит "мирный ядерный взрыв": какое решение оккупантов “ДНР” приведет к катастрофе10:51
- В поселке Мироновский восстановлен разрушенный многоэтажный дом14:50
- Вопросы компенсации потерь от российской оккупации будут рассматриваться в рамках "Минска"14:25
- В Мариуполе безработный избил полицейского14:09
- В оккупированном Торезе отменен флешмоб, призванный поблагодарить Захарченко за свободу13:45
- Боевики "ДНР" массово получают тяжелые инвалидности и гибнут в тылу: разведка ВСУ раскрыла новые данные, которые тщательно пытается скрыть Захарченко13:29
- Curiosity нашел на Марсе бильярдный шар13:15
- В ProZorro запустили бота-"стукача"13:00
- Зимние каникулы: как украинские политики отдохнули от трудовых будней12:52
- В группе «Информационное сопротивление» жестко отреагировали на «списки» Савченко12:32
- На Прикарпатье мужчина довел свою несовершеннолетнюю дочь до самоубийства12:18
- "Жизнь без стресса - это смерть" или Как научиться правильно реагировать на "нестандартные ситуации"20:23
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- “Я пришел на Донбасс и встал за спинами женщин и детей" - в сети набирает обороты ролик о “российском освободителе” (ВИДЕО)
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»
- Слухи об Украине в израильском МИД неутешительны
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли
- Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов
- Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"
- "Власти" "ДНР" готовят "голодомор": найден новый способ издевательства над людьми на оккупированной Донетчине