В оккупированном Торезе отменен флешмоб, призванный поблагодарить Захарченко за свободу

11.01.2017 13:45

Запланированный на среду, 11 января, флешмоб "Спасибо за свободу, Александр Захарченко!" (оригинальное название) отменен. Мероприятие собирались проводить в оккупированном Торезе в честь дня “Спасибо”.

Как сообщает "УСН-1492.news" со ссылкой на бывшего боевика “ДНР” Евгения Тынянского, соответсвующее сообщение было разослано накануне.

“Друзья, у меня для вас сегодня прискорбная новость... Планировавшийся в “ДНР” на завтра флешмоб под названием "Спасибо за свободу, Александр Захарченко"... ...отменен...”, - пишет Тынянский.

Он не только высмеял пиарщиков главного донецкого террориста, но и указал Москве на их непрофессионализм.

Опубликованную запись уже вовсю комментируют пользователи.

“Прошла зима, настало лето, спасибо Александру Захарченко за это!!”

“А за свободу от чего или от кого, простите??? И что за международный день "Спасибо"???”

“А я думал, что меня уже никаким дебилизмом его "молодая команда" не удивит. А нет, смогли. Пробили очередное днище. Жду книги, как Захарченко на белом коне брал не только Пески 3 раза, но и ОГА 4 раза. Ну, а потом и СБУ. Видимо, именно эту постановку и хотели представить как реконструкцию событий”.

""Русский мир" во всей красе. Только написать так и не научились "АсвАбАдители". Зачем им знаки препинания и прочее. Это все для слабаков".

"Как они себе представляли эту акцию? Кто должен был говорить спасибо? Дети, которые под пулями учатся, или взрослые, оставшиеся без работы и домов, или пенсы, которые без денег выживают и на старости лет стали жить как капиталисты, постоянно путешествуя?"

"Спасибо вам, дурни, из "ДНР". Насмешили. Дай бог вам век такой свободы!" - комментируют в Сети.

Недавно бывшие соратники Захарченко жестко раскритиковали стиль его правления и постоянные "отжимы" бизнеса в Донецке. Горловский террорист Игорь Безлер вовсе назвал главаря "ДНР" полным нолем.

Источник Диалог UA.