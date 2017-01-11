В поселке Мироновский восстановлен разрушенный многоэтажный дом

11.01.2017 14:50

Украинские военные совместно с представителями ГСЧС оказали помощь жителям поселка Мироновский (Донецкая обл.) в восстановлении жилого дома, сообщает пресс-центр штаба АТО,

Группа офицеров подразделения гражданско-военного сотрудничества во главе с подполковником Олегом Лупаленко осуществила координацию проведения восстановительно-ремонтных работ многоквартирного жилого дома в поселке Мироновское, который пострадал в результате артиллерийских обстрелов. К работам был привлечен личный состав сводного отряда ГСЧС в Донецкой области и специальная техника.

Восстановление здания осложнялось тем, что поврежденные квартиры, расположенные на верхних этажах, и поврежденное кровельное перекрытие грозили целостности всего здания. Привлеченные к работам специалисты в течение четырех часов установили бетонные конструкции, перекрытия, восстановили электрическую проводку, тепло- и водоснабжение.