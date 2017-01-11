Волонтёры "Пролиски" помогают и спасают

11.01.2017 17:25

«Необъявленную войну, третий год идущую на Донбассе, называют гибридной. И таким же является отношение нашего государства к мирным людям, живущим в зоне конфликта, - уверен председатель Гуманитарной миссии помощи мирному населению зоны военного конфликта «Пролиска» Евгений Каплин. - Власти говорят о том, что мы все - один народ и единая Украина. И в то же время «забывают» о тысячах несчастных жителей, оказавшихся волею судьбы между молотом и наковальней».

Об ужасах войны и примерах гражданского героизма волонтеров мы и побеседовали с Евгением, который одним из первых начал доставлять помощь мирным гражданам Донбасса, оказавшимся в пламени войны.

Первый конвой отправился в Славянск

Харьковчанин Евгений Каплин, за плечами которого - два высших образования (социология и социальная работа), общественной деятельностью «заболел» давно: ещё в 2006-м он зарегистрировал общественную организацию «Пролиска».

«В мае 2014-го я получил первые звонки из Славянска, в том числе, от детей, которые участвовали в фестивалях, и их родителей. Кто-то просил помочь с эвакуацией, кто-то - пособить продуктами. В первых числах июня на Донетчину из Харькова поехал наш первый конвой, - вспоминает Евгений. - Никто тогда и предположить не мог, что их будут - сотни».

Эвакуировали более 2,5 тысячи человек

Война, как пожар, пожирала Донбасс. Телефон Евгения распространяли в социальных сетях с заголовком «ПОМОЩЬ». Шквал звонков нарастал. Большие города, маленькие посёлочки - все просили о помощи.

«5 июля 2014-го на базе общественной организации «Пролиска» мы официально запустили Гуманитарную миссию, реорганизовали команду. К нам вернулись старые ребята, подтянулись новые волонтёры, - продолжает он. - Очень помогли соцсети. Команда увеличивалась, в ней начали появляться переселенцы. Мы установили палатки в центре Харькова, куда любой желающий мог принести помощь. Несли бензин, крупы, одежду - что угодно...»

Палатки простояли до 9 сентября. Сначала их разгромили дизертировавшие «айдаровцы» со словами нечего «кормить террористов», а потом одну из палаток сожгли «любители русского мира» - за то, что волонтёры вывозили «их» детей за пределы непризнанных «республик» в Украину.

«Но это нас не остановило, - уверяет Евгений. - Тем более, что очень многие люди в местах, куда мы доставляли помощь, сами становились волонтёрами «Пролиски». В посёлках, зачастую лишённых в тот момент местной власти и соцслужб, именно волонтёры заменили их, выполняя функции по поддержанию жизнедеятельности опаленных войной населённых пунктов. Некоторые нянечки из покинутых большей частью медперсонала больниц и уколы кололи, и продукты нуждающимся разносили, и животных бездомных к себе забирали... А бывало, мы привозили памперсы по указанным адресам, и видели там лежачих одиноких стариков, по которым ползают муравьи... Спасли многих. А многих - не смогли»…

Представители миссии «Пролиска» действовали (и продолжают) вдоль всей линии соприкосновения - и на Донетчине, и на Луганщине. Они эвакуировали более 2,5 тысячи человек, в том числе, с неподконтрольных территорий, прорываясь не только сквозь обстрелы, но и сквозь «кордоны», установленные противоборствующими сторонами (с нашей особенно допекали «торнадовцы»).

«Пожилых одиноких граждан периодически селим в эвакуированный нашей командой «Хоспис для пожилых людей» под Киевом, в Броварах. Его создали верующие», - отмечает Каплин.

Ад Чернухино и Светлодарская боль

Одна из самых масштабных эвакуаций, в которой участвовала команда «Пролиски», проходила в январе-феврале 2015-го, когда незаконные военные формирования штурмовали Дебальцево и окрестности.

«85 процентов людей из того ада выехали сами, с помощью друзей-соседей или на волонтёрских бусах и машинах. От силы 15 процентов вывезло государство, - уверяет Евгений. - Каждый день мы делали две-три ходки, доставляя бегущих от войны граждан в тогдашний Артёмовск. А уж там их усаживали на автобусы и делали «картинку» для ТВ о том, как государство эвакуирует граждан. Автобусы, выделенные областными властями для эвакуации, нередко не доезжали до места назначения. Водители просто боялись ехать в населённые пункты, где свистели мины, пули и снаряды».

По словам Каплина, только из посёлка Чернухино волонтёры «Пролиски» вывезли около 60 человек. И всё это - в условиях уличных боёв.

Многие переселенцы осели тогда в Светлодарске - городе, который был подчинён Дебальцево, захваченному бандформированиями (жителям Светлодарска долгое время не выплачивали зарплату именно по этой причине).

«Медики работали под обстрелами, месяцами жили без зарплаты. Мы тогда собрали им продукты, раздали их, - качает головой руководитель гуманитарной миссии. - Потом обстрелы утихли, Светлодарск переподчинили подконтрольной Украине территории. Жизнь там понемногу наладилась (насколько это возможно, учитывая ситуацию). А с 18 декабря прошлого года, когда с новой силой вспыхнули бои на т.н. «Светлодарской дуге», мины и снаряды вновь накрыли и Светлодарск, и расположенное рядом Луганское».

Как признаётся Евгений, это был один из самых психологически тяжёлых моментов последнего времени.

...Они всё же прорвались тогда в Светлодарск. Прежде всего - ради пострадавшего Луганского. Когда привезли туда брезент и фанеру, вновь был обстрел.

Вывоз многодетных семей с территории «ЛНР».

Украинский «нулевой блок-пост». Станица Луганская. Февраль 2015.

Кошмары «серой зоны»

«Сейчас мы опекаем около 30 посёлков «закрытого типа». Речь о так называемой «серой зоне» неподалёку от линии соприкосновения. Чтобы добраться туда, нужно преодолевать наши блокпосты. Общественный транспорт туда не ходит, - рассказывает Евгений. - Зачастую в таких населённых пунктах, переживших массу обстрелов, нет воды, газа, нередко и электричества. Люди там не столько живут, сколько выживают. И у каждого есть причина не покидать свой дом».

В такие опасные места не едут официальные гумконвои, колесящие по трассам. Сюда редко заглядывают власти и журналисты. Это своеобразная «зона отчуждения», куда может «прилететь» в любой момент, и где растяжек и мин натыкано - как на переднем крае. Так что приезжающих сюда волонтёров «Пролиски» можно считать своеобразными ангелами-хранителями таких сёл и посёлков, где жизнь теплится во многом благодаря им.

В том же Опытном, окраины которого - в 800 метрах от погибшего донецкого аэропорта, в некоторые дома было до десятка прямых попаданий, а во дворы - и того больше. Здесь осталось около 40 человек (до войны было 800). Одни от безнадёги спиваются, другие - стараются восстановить разрушенное и не дать умереть посёлку. Бывший депутат Спартаковского сельсовета Родион Лебедев (с 2016 года он координирует гуманитарный штаб «Пролиска» в секторе «Донецкий аэропорт») - из последних. Родных эвакуировал на мирную территорию, сам живёт в чудом уцелевшей летней кухне. Латает изрешеченный минами и снарядами дом, привлекает в Опытное волонтёров, чтобы те спасали стариков.

И они спасают. Привозят продукты, стройматериалы, генераторы. При поддержке УВКБ ООН начали возить в «серую зону» уголь.

А ведь есть и так называемые «красные зоны» - те, где обстрелы продолжаются и сейчас. Это, к примеру, окраины Марьинки, Красногоровки, Авдеевки. И там тоже живут наши сограждане. И туда тоже прорываются волонтёры.

Надежда ДЖАНИБЕКОВА выходит из своего дома

в Жованке в автобусы волонтёров «Пролиска». Эвакуация...

Лебединый знак

Телефон координатора гуманитарной миссии не умолкает круглосуточно. Кого-то нужно срочно эвакуировать, кому-то - помочь продуктами, медикаментами или стройматериалами, кому-то из переселенцев - с решением юридических вопросов или поиском крыши над головой.

«В 2016-м году к нам обратилось 22 тысячи человек с разнообразными вопросами, - рассказывает Евгений. - 4,2 тысячи мы предоставили «социальный патронаж» (правовую, социальную, гуманитарную помощь…). Нам невероятно тяжело, но тем, кто живёт в населённых пунктах, которые мы опекаем, куда тяжелее. Так что нам нельзя расслабляться и опускать руки... Да, война вымотала ужасно. Мы который год - на пределе. И всё же верим в лучшее. Кстати, перед новым годом, 28 декабря, на водохранилище в районе Светлодарска я увидел стаю лебедей. Они плавали туда-сюда, будто предвестники добрых перемен. Которые обязательно наступят».

Андрей КРИВЦУН.