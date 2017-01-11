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Архив - Донецкая область

Вопросы компенсации потерь от российской оккупации будут рассматриваться в рамках "Минска"

11.01.2017 14:25
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Вопросы компенсации потерь от российской оккупации будут рассматриваться в рамках "Минска"

Вопрос компенсации имущественных потерь гражданам Украины в результате российской оккупации будет рассмотрен в рамках Минского процесса. Об этом журналистам заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, - сообщает Остров с ссылкой на РБК-Украина.

"Такая проблема есть, и она будет решаться в рамках Минского процесса - оккупация украинской территории иностранным государством, в том числе - вопросы с имущественными правами наших граждан, которые были нарушены из-за оккупации", - отметил министр.

Ранее неоднократно сообщалось о "национализации" предприятий оккупационными "властями" в аннексированном Крыму и подконтрольных боевиках частях Донецкой и Луганской областей.



Теги: Донбасс, оккупация, потери
 
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