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Всей восточной Украине грозит "мирный ядерный взрыв": какое решение оккупантов “ДНР” приведет к катастрофе
6 января оккупанты остановили водоотлив на шахте Карла Маркса на горизонте 875 метров. 15 января остановят последний водоотлив на этой же шахте на горизонте 500 м. Предварительная дата 1 апреля 2017 года – остановка всех водоотливных установок "Орджонекидзеуголь" и "Артемуголь", уровень затопления - 300-500 м.
Жители оккупированных Енакиево и Горловки опасаются, что в скором времени не только Донбасс, но и Днепропетровская, Харьковская, Запорожская области Украины могут быть заражены шахтными водами.
“Возникает вопрос: какие будут последствия после затопления. До такого уровня на шахтах "Юнком" горизонт 900 м “мирный ядерный взрыв” и "Александр-запад" горизонт 450 м (мононитрохлорбензол)”, - спрашивают местные жители.
В случае если фейковые власти “республик” не предпримут экстренные меры, вероятность восстановления жизнедеятельности на оккупированных территориях будет стремительно приближаться к нулю.
Тем временем на шахте имени Гаевого в Горловке начались массовые увольнения горняков.
“Шахта имени Гаевого - одна из перспективных шахт Горловки. Добыча угля велась с 1898 года. Вот такая картина предстала на сегодняшний день: шахтеры массово увольняются, шахта не работает. Такая же картина и на других шахтах города, неужели нашей молодой республике не нужен уголь, неужели шахтерский город перестанет быть шахтерским?” – возмущаются в пабликах горожане.
С горькой иронией жители части захваченной Донецкой области вспомнили слова одного из "великих русских", который заявил, что если на улице есть бродячие собаки, то голода нет.
“А в Гейропке-то поди ни одной бродячей собаки на улице не увидишь, голодают-то поди из-за наших ответных санкций!” – прокомментировали донетчане.
Источник Диалог UA.
Теги: Донбасс, взрыв, угроза
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