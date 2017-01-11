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За мнувшие сутки боевики 49 раз открывали огонь.Среди бойцов АТО есть раненые и погибший
За минувшие сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военный, еще двое получили ранения, один – травмирован, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Наиболее сложная ситуация сложилась на мариупольском направлении. Здесь, согласно сообщению штаба АТО, в районе с. Тарамчук в Марьинском районе произошло боестолкновение, но нападение было отбито украинскими военными.
Кроме того, противник обстреливал из минометов позиции украинских военных в районе населенных пунктов Талаковка и Водяное; из гранатометов разных калибров - Марьинку, Водяное, Талаковку, Гнутово и Широкино. Из стрелкового оружия противник обстрелял населенные пункты Павлополь, Широкино и Новотроицкое. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Широкино - БМП.
На донецком направлении позиции украинских военных в районе населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Крутая Балка, Опытное, Луганское м Зайцево обстреливались из минометов различных калибров, а по Опытному огонь вела еще и БМП противника.
На луганском направлении - по Новозвановке - огонь вели из минометов и противотанковых управляемых ракет, а по Троицкому - из гранатометов.
Всего за прошедшие сутки позиции сил АТО подверглись обстрелам 49 раз.
Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, раненые
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