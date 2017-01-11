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Архив - Донецкая область

«Зеленстрой» приступил к работам по благоустройству вдоль реки Кальмиус

11.01.2017 22:10
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«Зеленстрой» приступил к работам по благоустройству вдоль реки Кальмиус

Работниками коммунального предприятия зеленого строительства ведется уборка камыша, сухостойных деревьев и свалок вдоль прибрежной зоны реки Кальмиус в Левобережном районе Мариуполя.
До середины марта планируется очистить 40 гектар. По словам прораба левобережного участка КП «Зеленстрой», работы по благоустройству ведутся уже в течение трех дней. Ежедневно на уборку выходит порядка 15-20 человек. Цель – облагородить территорию к весне и предотвратить случаи возгорания в летний период. Данная территория не убиралась около 20 лет. Мы хотим очистить территорию от КП «Коммунальник» до пост-моста, чтобы к весне берег имел ухоженный вид. Источник i24



Теги: Донецкая область, Мариуполь, Кальмиус, уборка
 
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