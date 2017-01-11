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Жители Торецка добывают дрова в посадках, не боясь мин. Надо чем-то обогревать дома

11.01.2017 06:30
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Жители Торецка добывают дрова в посадках, не боясь мин. Надо чем-то обогревать дома

Жители прифронтового поселка Курдюмовка (Торецкий городской совет, Донецкая обл.) жалуются на запрет городских властей рубить дрова в окружающих посадках. По словам людей, дрова – это единственное, что для них более или менее доступно для отопления.
«Местные объясняют, что поставки угля нет, газа нет, а отапливать жилье то нужно. То есть это – безвыходная ситуация», – рассказала представитель Харьковской правозащитной группы Яна Смелянская.
Так же она добавила, что в поселок не привозят дрова.
Смелянская отметила, что повсюду можно увидеть таблички, свидетельствующие о заминировании территории. «Люди, которые идут за дровами чтобы согреться, подвергают свою жизнь риску. Таблички "мины" – везде, но деваться некуда», – резюмировала правозащитница по итогу поездки в пгт Курдюмовка.
Источник Донецкие новости.



Теги: Донбасс, дрова, мины, Торецк
 
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