- Боевики придумали раненую школьницу под Мариуполем06:58
- Более 40 тыс. человек получили «гражданство» «ДНР»06:45
- Жители Торецка добывают дрова в посадках, не боясь мин. Надо чем-то обогревать дома 06:30
- Жебривский обязал чиновников Донецкой ОВГА на службе общаться на украинском языке22:32
- В Молдове арестован житель Приднестровья, воевавший на стороне боевиков "ДНР"22:11
- В 2016 году в зоне АТО покончили с собой 63 бойца, 58 умерли от болезней 22:03
- Савченко спекулирует на теме пленных - Тымчук21:43
- В Донецкой области признали виновной одну из организаторов сепаратистского референдума 2014 года21:15
- ДНРовцы похвастались количеством выданных документов, называемых "паспортами ДНР"21:08
- В районе Донецка, Ясиноватой и Авдеевки идет бой, звуки которого слышит половина населенных пунктов Донецкой области20:30
Жители Торецка добывают дрова в посадках, не боясь мин. Надо чем-то обогревать дома
Жители прифронтового поселка Курдюмовка (Торецкий городской совет, Донецкая обл.) жалуются на запрет городских властей рубить дрова в окружающих посадках. По словам людей, дрова – это единственное, что для них более или менее доступно для отопления.
«Местные объясняют, что поставки угля нет, газа нет, а отапливать жилье то нужно. То есть это – безвыходная ситуация», – рассказала представитель Харьковской правозащитной группы Яна Смелянская.
Так же она добавила, что в поселок не привозят дрова.
Смелянская отметила, что повсюду можно увидеть таблички, свидетельствующие о заминировании территории. «Люди, которые идут за дровами чтобы согреться, подвергают свою жизнь риску. Таблички "мины" – везде, но деваться некуда», – резюмировала правозащитница по итогу поездки в пгт Курдюмовка.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, дрова, мины, Торецк
- Боевики придумали раненую школьницу под Мариуполем06:58
- Более 40 тыс. человек получили «гражданство» «ДНР»06:45
- Жители Торецка добывают дрова в посадках, не боясь мин. Надо чем-то обогревать дома 06:30
- Жебривский обязал чиновников Донецкой ОВГА на службе общаться на украинском языке22:32
- В Молдове арестован житель Приднестровья, воевавший на стороне боевиков "ДНР"22:11
- В 2016 году в зоне АТО покончили с собой 63 бойца, 58 умерли от болезней 22:03
- Савченко спекулирует на теме пленных - Тымчук21:43
- В Донецкой области признали виновной одну из организаторов сепаратистского референдума 2014 года21:15
- ДНРовцы похвастались количеством выданных документов, называемых "паспортами ДНР"21:08
- В районе Донецка, Ясиноватой и Авдеевки идет бой, звуки которого слышит половина населенных пунктов Донецкой области20:30
- Боевики придумали раненую школьницу под Мариуполем06:58
- Более 40 тыс. человек получили «гражданство» «ДНР»06:45
- Жители Торецка добывают дрова в посадках, не боясь мин. Надо чем-то обогревать дома 06:30
- Жебривский обязал чиновников Донецкой ОВГА на службе общаться на украинском языке22:32
- В Молдове арестован житель Приднестровья, воевавший на стороне боевиков "ДНР"22:11
- В 2016 году в зоне АТО покончили с собой 63 бойца, 58 умерли от болезней 22:03
- Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях против России21:58
- Савченко спекулирует на теме пленных - Тымчук21:43
- В Донецкой области признали виновной одну из организаторов сепаратистского референдума 2014 года21:15
- ДНРовцы похвастались количеством выданных документов, называемых "паспортами ДНР"21:08
- "Жизнь без стресса - это смерть" или Как научиться правильно реагировать на "нестандартные ситуации"20:23
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»
- “Я пришел на Донбасс и встал за спинами женщин и детей" - в сети набирает обороты ролик о “российском освободителе” (ВИДЕО)
- Слухи об Украине в израильском МИД неутешительны
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли
- Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов
- Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"
- "Власти" "ДНР" готовят "голодомор": найден новый способ издевательства над людьми на оккупированной Донетчине