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14 января закроют главную елку Мариуполя
12.01.2017 21:17
По информации организаторов мероприятия, театрализованное закрытие городской елки «Новый год, до новых встреч!» состоится 14 января в 15.00 на Театральной площади.
А на закрытии мариупольской елки, чтобы не было грустно, подведут итоги конкурса «Веселая борода» и проведут парад Снегурочек и Дедов Морозов, пишет Мариупольская жизнь.
Мариупольцев и гостей города приглашают на Парад Дедов Морозов и Снегурочек, здесь же состоится выбор лучшего Деда Мороза в рамках конкурса «Веселая борода».
Теги: Донбасс, Мариуполь, закрытие, елка
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