14 января закроют главную елку Мариуполя

12.01.2017 21:17

По информации организаторов мероприятия, театрализованное закрытие городской елки «Новый год, до новых встреч!» состоится 14 января в 15.00 на Театральной площади.

А на закрытии мариупольской елки, чтобы не было грустно, подведут итоги конкурса «Веселая борода» и проведут парад Снегурочек и Дедов Морозов, пишет Мариупольская жизнь.

Мариупольцев и гостей города приглашают на Парад Дедов Морозов и Снегурочек, здесь же состоится выбор лучшего Деда Мороза в рамках конкурса «Веселая борода».